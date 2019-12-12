Врачи рассказали, как выявить рак при помощи стула
Врачи рассказали о нестандартном способе выявления рака легких на ранней стадии. Для него понадобится только стул, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Определить заболевание можно при помощи теста: следует опуститься на стул, а затем встать с него, не опираясь ни на что. Если у человека не получается выполнить упражнение, - это тревожный сигнал.
Дело в том, что развитие опухоли подчас может иметь характер паранеопластического синдрома.
Он чаще всего сопровождается нетипичными реакциями других органов, что в большинстве случаев проявляется при мелкоклеточном раке легкого. При данном синдроме человек испытывает проблемы с равновесием, глотанием и речью, у него нарушается зрение, он испытывает мышечную слабость.
При обнаружении подобных симптомов необходимо срочно обратиться к специалисту.
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