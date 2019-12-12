Врачи рассказали о нестандартном способе выявления рака легких на ранней стадии. Для него понадобится только стул, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Определить заболевание можно при помощи теста: следует опуститься на стул, а затем встать с него, не опираясь ни на что. Если у человека не получается выполнить упражнение, - это тревожный сигнал.

Дело в том, что развитие опухоли подчас может иметь характер паранеопластического синдрома.

Он чаще всего сопровождается нетипичными реакциями других органов, что в большинстве случаев проявляется при мелкоклеточном раке легкого. При данном синдроме человек испытывает проблемы с равновесием, глотанием и речью, у него нарушается зрение, он испытывает мышечную слабость.

При обнаружении подобных симптомов необходимо срочно обратиться к специалисту.