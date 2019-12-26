Наше сердце является одним из самых важных органов. От его работы зависит жизнеспособность человека. Поэтому отношение к сердцу должно быть соответствующим. Чтобы предотвратить различные сердечные заболевания и оставаться здоровым, нужно прислушиваться к своему организму. Day.Az со ссылкой на Рамблер выяснил, можно ли узнать о проблемах сердечно-сосудистой системы в домашних условиях.

Экспресс-тест

Выберите миску, в которую поместятся обе ваши ладони. Наберите в нее максимально холодную воду. Для того, чтобы результаты теста были точными, подготовьте лед заранее и засыпьте его в воду. Опустите руки в миску и подержите их там в течение 30 секунд.

Результаты

У этого теста возможны только два результата:

Кончики пальцев покраснели. Если за 30 секунд ваши пальцы стали красного цвета, то это можно считать удачным исходом событий. Такой результат означает, что ваше сердце и кровообращение в полном порядке. Именно так и должен реагировать здоровый организм на холод.

Пальцы посинели и отекли. Если вы стали замечать, что ваши руки постепенно синеют, а пальцы становятся отекшими, то это может быть сигналом наличия сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы вернуть рукам прежний вид, достаточно просто помассировать их и укутать в махровое полотенце.

Осложнения

Если вы заметили, что помимо отека пальцев, вам стало жарко, ваше дыхание участилось, голова стала раскалываться и появилась боль в груди, то вам стоит немедленно обратиться к врачу за консультацией. Специалист проведет обследование и выявит точные причины такой реакции вашего организма.

Поддержание здоровья сердца

Чтобы ваше сердце не беспокоило вас и работало, как отлаженный механизм, постарайтесь вести здоровый образ жизни и добавить в рацион несколько важных продуктов.

Чеснок. Овощ поможет снизить артериальное давление.

Корица. Снизит риск сердечных заболеваний и атеросклероза.

Темный шоколад. Поможет нормализовать кровяное давление и снизить риск возникновения воспалительных процессов.

Авокадо. Полезные жиры этого продукта помогут избавиться от "плохого" холестерина и очистят артерии.

Постарайтесь не запускать свое здоровье и вовремя общаться за помощью к специалистам.