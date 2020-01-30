Потребление беременной женщиной алкоголя может вызвать у ее ребенка при рождении снижение веса и ухудшение его умственных способностей в будущем. К таким выводам пришла группа ученых из Бристольского университета в Великобритании. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Epidemiology, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша работа подтверждает принятую в научном сообществе точку зрения: потребление спиртного во время беременности негативно влияет на когнитивные способности детей. В дальнейшем это отражается на их образовании. Также у ребенка, чья мать употребляла алкоголь во время беременности, снижен вес при рождении", - пояснила профессор кафедры эпидемиологии в Бристольском университете Луиза Зукколо.

Ученые провели анализ 23 опубликованных исследований о воздействии употребленного в период беременности алкоголя на плод. В ходе них были проведены систематические наблюдения за будущими матерями: как за теми, кто вообще не употреблял спиртное в период беременности, так и теми, кто позволял себе выпить. Учитывалась также частота употребления алкоголя и крепость напитков. Ученые пришли к выводу, что беременная женщина должна полностью воздерживаться даже от небольшого количества спиртного в течение всех трех триместров беременности, а не только первого, как считают некоторые медики.

Как объясняют эксперты, после потребления беременной женщиной спиртных напитков, алкоголь попадает сначала в кровь, затем в плаценту и в конечном счете поступает к ребенку. Как известно, любое употребление алкоголя губительно воздействует на клетки еще не до конца сформировавшегося мозга ребенка.