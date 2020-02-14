Далеко не всегда онкологическое заболевание можно вычислить на ранней стадии. В некоторых случаях болезнь развивается бессимптомно и тогда важно обратить внимание на знаки, которые посылает нам организм.

Врачи назвали главный признак, который на ранних стадиях поможет выявить рак. Об этом пишет издание Healthline, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Основным и самым настораживающим симптомом является периодически появляющаяся боль в правой верхней части живота.

Кроме того, стоит обратить внимание, если ощущается потеря аппетита или становится достаточно малого количества еды, чтобы насытиться.

Также симптомами возможного рака печени может быть тошнота, рвота и отечность в области живота, стул светлого цвета.

На более поздних стадиях рак проявляется в виде желтого оттенка кожи и такого же цвета белков.