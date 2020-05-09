Названы основные ошибки при использовании маски

Медицинская маска при неправильном использовании не только бесполезна для защиты от коронавируса, но может и нанести вред здоровью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сказала на врач-терапевт Анна Шельпякова.

Специалист рассказала об основных ошибках при ношении медицинской маски. По ее словам, нельзя опускать маску на шею или подбородок, так как это может привести к соприкосновению ее внешней стороны с внутренней, что откроет заболеванию доступ к организму.

Маску следует брать только за петли после тщательной дезинфекции поверхности рук.

Ни в коем случае не стоит обрабатывать средства индивидуальной защиты органов дыхания спиртом или эфирными маслами, это может привести к ожогам слизистой. В то же время перед тем как надеть маску, нос можно обработать антисептиком или противовирусной мазью.

Эксперт рассказала, что если не рассматривать респираторы, то лучшими среди масок можно назвать те, у которых есть фиксаторы для носа. Они плотнее прилегают к лицу и не пропускают воздух.

Нельзя забывать о том, что одну маску можно носить всего два часа. Если ткань маски стала влажной, ее также следует заменить.