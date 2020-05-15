Миллиардер сделал и вколол себе вакцину от коронавируса

Немецкий ученый и одновременно успешный предприниматель-миллиардер Винфрид Штёкер не стал дожидаться появления клинически опробованной и лицензированной вакцины против коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на МК, основатель фирмы, специализирующейся на производстве тест-систем и оборудования для лабораторной диагностики, сам создал вакцину и проверил ее на себе. Испытание окончилось полным успехом.

Таким образом можно говорить о первой прививке против коронавируса, доказавшей свою эффективность. Пусть пока и на одном человеке.

О замысле и его воплощении ученый-предприниматель, почетный профессор Любекского университета (Германия) и профессор медицинского колледжа в китайском городе Ухань (да-да, том самом) подробно рассказал на своей интернет-страничке.

"Сила, с которой на нас обрушился коронавирус, требует нетрадиционного подхода", - начинает Винфрид Штёкер.

Отметим, что специалисты его компании одними из первых создали реагенты для обнаружения целого ряда новых опасных инфекций - таких, как лихорадка Эбола, лихорадка Западного Нила, лихорадки Крым-Конго, Денге, Майаро, Чикунгунья, Зика, японский энцефалит, ближневосточный респираторный синдром, атипичная пневмония.

"Основываясь на своем обширном опыте в разработке реагентов для диагностики новых вирусных заболеваний, наши ученые быстро и уверенно создали антигенную конструкцию, которая позволяет надежно обнаруживать антитела к SARS-CoV-2, - рассказывает Штёкер. - Она основана на субъединице S1 спайк-протеина (белок вирусной оболочки. - А.В.), с помощью которого вирус связывается с рецепторами клеток-мишеней".

А вот и сама идея: "Для меня было очевидно, что иммунизация этим белком оказывает защитное действие против инфекции. Чтобы сэкономить время, я не стал просить официального разрешения, а создал рекомбинантный антиген и сделал себе несколько внутримышечных инъекций препарата".

Миллиардер вообще-то относится к группе риска: ему 73 года. Однако при изготовлении вакцины, уточняет он, был использован лишь один компонент вируса, который сам по себе безвреден. "Это было не опасно, - уверяет Штёкер. - Не было никакой угрозы инфицирования - ни для меня, ни для моей семьи, ни для моих коллег".

Колол себя сам - в бедро. Всего было сделано четыре инъекции - 26 марта (13 микрограммов S1), 27 апреля (13 микрограммов), 28 апреля (26 микрограммов), 29 апреля (39 микрограммов). Как видим, доза увеличивалась. Тем не менее все это время экспериментатор, по его уверению, чувствовал себя прекрасно.

Но главное - результат: контрольные исследования показали, что организм Штёкера начал вырабатывать специфические антитела, нейтрализующие коронавирус. "Теперь я невосприимчив к SARS-CoV-2!" - восклицает профессор. И его восторг вполне уместен.

По мнению Штёкера, к массовой вакцинации протестированным вирусным белком можно приступить, в принципе, прямо сейчас. Чтобы привить одного человека требуется, по его расчетам, 100 микрограммов S1: "Один 2000-литровый реактор может производить 35 граммов антигена в день, что достаточно для иммунизации 350 тысяч человек". Таким образом уже в этом году можно было бы иммунизировать три четверти населения Германии.

Предвидя возражения скептиков, Штёкер предлагает протестировать вакцину вначале на небольшом числе добровольцев, затем - на представителях группы риска. Например - на медперсонале. Новых заболевших среди привитых его вакциной, как и опасных побочных эффектов, не будет, уверен Штёкер.

Оппоненты предсказуемо полны сомнений. Пока данных недостаточно не только для того, чтобы допустить массовое применение вакцины, но даже для клинических исследований. Все, мол, должно идти своим чередом: вначале препарат следует испытать на животных, потом - в несколько этапов - на людях. Затем - небыстрая процедура получения разрешения регулирующего органа, Европейского агентства лекарственных средств... Весь путь может занять от года до двух лет.

Но тянуть с применением вакцины, по словам Штёкера, еще более рискованно. Промедление будет фатальным: за это время умрут сотни тысяч человек, которых можно было бы спасти.