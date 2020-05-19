Мир избавится от других вирусов после победы над COVID-19

Пандемия коронавируса повлияла на распространение других инфекций.

Как передает Day.Az, об этом в интервью "Lenta.ru" сообщил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Он пояснил, что из-за пандемии люди стали более собраны, чаще соблюдают правила гигиены. Это повлечет за собой сокращение числа ротавирусных и других инфекций, "которые передаются с грязью через руки", отметил специалист, предсказав избавление от вирусов после победы над COVID-19.

Ранее в мае Аграновский назвал послушность граждан полезным качеством в период пандемии коронавируса. Кроме того, вирусолог усомнился в том, что необходимость режима самоизоляции сохранится до конца 2020 года. "Да его и невозможно поддерживать в течение такого времени - люди просто устанут и выйдут на улицу", - сказал он, назвав россиян недисциплинированными.

За последние сутки в России выявлено 8926 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Впервые с 1 мая суточный прирост зараженных составил меньше девяти тысяч человек. Общее число инфицированных в стране превысило 290 тысяч в 85 регионах.