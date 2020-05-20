Названы ускоряющие старение продукты

Пища с высокой степенью обработки способствует старению клеток. К такому выводу пришли ученые из испанского Университета Наварры после проведенного исследования, в котором приняли участие 886 человек от 57 лет до 91 года, передает Day.Az со ссылкой на kubnews.ru.

К ультраобработанным продуктам специалисты отнесли хлебобулочные изделия, газированные напитки, десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты. Все перечисленное содержит в большом количестве консерванты, красители, сахар, жир, соль. В этих продуктах питания минимальное количество клетчатки и витаминов.

Также специалисты установили, что употребление такой неполезной пищи уменьшает концевые участки хромосом - теломеры. С возрастом они укорачиваются, а употребление человеком ультраобработанных продуктов ускоряет этот процесс.

Ученые наблюдали за участниками эксперимента и выяснили, что у тех добровольцев, которые ели больше трех порций высокообработанных продуктов в день, теломеры укорачивались в два раза быстрее.