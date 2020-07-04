Кишечные бактерии помогут выявлять болезни печени

Статья группы ученых из Института биологических исследований Солка и Калифорнийского университета (США) опубликована в журнале Cell Metabolism. Для диагностики фиброза и цирроза печени обычно используют биопсию тканей и магнитно-резонансную томографию (МРТ), но у обоих этих методов есть много недостатков, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

К примеру, при биопсии необходимо проникать в полость печени с помощью специальных инструментов, а МРТ дорога и не всегда доступна. Новый метод диагностики доступен, дешев и неинвазивен (то есть не требует операции). Универсальный тест, разработанный учеными, основан на характерной "подписи", которую оставляет болезнь в кишечном микробиоме - сообществе микроорганизмов, населяющих пищеварительный тракт.

Исследователи с помощью метода машинного обучения научили искусственный интеллект распознавать эту "подпись" на основании концентраций в образцах стула пациентов бактерий, относящихся к 19 различным родам, а также метаболитов - вырабатываемых этими бактериями веществ. Уникальные соотношения в уровнях микроорганизмов были определены в результате анализа 163 образцов кала, предоставленных как здоровыми людьми, так и пациентами с фиброзом и циррозом печени.

Точность диагностики с помощью такого метода достигает 94%, что было подтверждено при тестировании на двух независимых группах пациентов из Китая и Италии. При этом по "микробиомной подписи" можно не только выявить заболевание печени, но и определить его стадию, что помогает врачу в выборе стратегии лечения.