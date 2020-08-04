Названо необычное средстве от аллергии

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что домашние животные могут быть "прививкой от аллергии", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, дети, которые общаются с собаками, кошками и другими питомцами, дышат их шерстью и эпителием. Так они получают "прививку от аллергии" - у них реже бывают аллергические реакции и бронхиальная астма.

Мясников отметил, что во многих странах детей специально классами вывозят на фермы, чтобы они смогли пообщаться с лошадьми, коровами или козами. Такие поездки приносят психологическую разгрузку и снижают уровень аллергии.