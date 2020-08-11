C помощью каких продуктов нужно очищать артерии

Засорение артерий приводит к заболеваниям периферических сосудов, инсультам и сердечным приступам. И не стоит думать, что подвержены этому лишь люди старших поколений: напротив, атеросклероз (затвердевание артерий) может начаться даже в детстве, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar. Помимо бета-блокаторов и препаратов, снижающих уровень холестерина, есть и естественные способы очищения кровеносных сосудов. Мононенасыщенные, полиненасыщенные и омега-3-жиры, витамины Е, С, В6 и В12, калий, магний и кальций помогают сохранить сердце здоровым. И потреблять их желательно каждый день - хорошо, что все продукты, которые их содержат, вкусные!

Что есть для очищения артерий

Авокадо. Польза этого тропического плода давно доказана: еще в 1996 году исследователи из Мексики выяснили, что у людей, употреблявших авокадо ежедневно в течение одной недели, уровень холестерина снизился почти на 20%. Помимо содержания витаминов А, Е, С, укрепляющих иммунитет, авокадо богато калием и магнием - ключевыми элементами для лечения гипертензии. Диетолог Меган Мэдден из Нью-Йорка рекомендует делать сэндвичи с тонкими ломтиками авокадо вместо масла: гораздо полезнее и для сосудов, и для фигуры, а еще и вкус изысканнее. Рекомендация от нас - смузи из авокадо, киви и яблока.

Орехи. Миндаль содержит чрезвычайно много мононенасыщенных жиров, витамина Е и клетчатки, а грецкие орехи являются отличным растительным источником омега-3. По данным Американской кардиологической ассоциации, мононенасыщенные жиры могут помочь снизить уровень вредного холестерина. Возьмите горсть орехов с собой и замените ею перекус крекерами во второй половине дня.

Лосось (или другая жирная рыба). Жирная рыба (скумбрия, сельдь, тунец и лосось) полна омега-3, поэтому употребление в пищу такой рыбы два раза в неделю может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний за счет уменьшения воспаления и снижения уровня триглицеридов, а также может помочь повысить уровень ЛПВП (липопротеинов высокой плотности, которые считаются хорошим холестерином).

Спаржа. Спаржа богата клетчаткой и витаминами К, В1, В2, С и Е, что помогает снизить кровяное давление и предотвратить образование тромбов, которые и вызывают серьезные сердечно-сосудистые заболевания и приводят к инфаркту.

Брокколи. Брокколи обладает большим количеством клетчатки, которая помогает не только нормализовать кровяное давление, но и уменьшить стресс.

Куркума. Главный компонент куркумы - куркумин - сильное противовоспалительное средство. Исследования показали, что высокий уровень куркумина уменьшает жировые отложения в артериях на 25%.

Хурма. Хурма содержит антиоксиданты и полифенолы, снижающие уровень ЛПНП и триглицеридов в крови, что поддерживает чистоту артерий.

Корица. Согласно недавним исследованиям, даже одна чайная ложка корицы, богатой антиоксидантами, уменьшает количество жиров в крови, предотвращая образование бляшек в артериях и заметно снижая уровень вредного холестерина. Все, что нужно, - это посыпать корицей свой утренний латте.

Клюква. Исследования показывают, что богатая калием клюква может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП и поднять уровень хорошего холестерина ЛПВП в организме, а регулярное употребление снижает общий риск сердечных заболеваний почти на 40%.

Сыр. Недавнее исследование Гарвардской медицинской школы показало, что у людей, которые едят три порции молочных продуктов с низким содержанием жира в день, систолическое давление ниже, чем у тех, кто ест меньше.

Арбуз - идеальный перекус: не только диетическая пища, но и защита сердца. Исследование, проведенное в Университете штата Флорида, показало, что люди, получавшие добавку L-цитруллина (аминокислота, содержащаяся в арбузе) в количестве 4000 мг, смогли понизить свое кровяное давление всего за шесть недель, - аминокислота помогает организму вырабатывать оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды.

Шпинат. Одна порция шпината может нормализовать уровень гомоцистеина - известного фактора риска атеросклероза.

Цельные злаки. Растворимая клетчатка, содержащаяся в цельных зернах, таких как хлеб из цельной пшеницы, коричневый рис и овсянка, связывает холестерин с едой и выводит его из организма.

Фасоль. Высокое содержание белка, клетчатки, железа и фолиевой кислоты играет значительную роль в профилактике инсульта и инфаркта.

Что пить и добавлять в еду для очищения артерий

Оливковое масло богато мононенасыщенной олеиновой кислотой, которая положительно влияет на окислительный процесс крови. Одно из самых полезных масел и идеальная заправка для салатов и пасты. Не забывайте расходовать его экономно, ведь оно все-таки калорийное.

Гранат содержит фитохимические вещества, которые действуют как антиоксиданты для защиты слизистой оболочки артерий от повреждений, что стимулирует выработку в организме оксида азота, который помогает поддерживать кровоток и открывать артерии. Рекомендуем пить гранатовый сок: его плюс - это отсутствие косточек, которые могут негативно влиять на желудочно-кишечный тракт (впрочем, в небольшом количестве они даже полезны: укрепляют кости и нормализуют гормональный фон).

Апельсиновый сок предотвращает окислительное повреждение в кровотоке благодаря антиоксидантам и витамину С.

Спирулина (водоросль). Ежедневная доза в 4500 мг (обычно в виде добавок или порошка) может помочь расслабить стенки артерий и нормализовать кровяное давление, а еще помочь печени сбалансировать уровень жиров в крови.

Кофе. Согласно исследователям из Нидерландов, люди, которые выпивали более двух, но не более четырех чашек кофе в день в течение 13 лет, имели на 20 процентов меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди, которые пили больше или меньше кофе или не пили его вовсе. Умеренность здесь - ключевой фактор для здоровья сердца - кофеин является стимулятором, который может вызвать временное повышение кровяного давления, но в избытке может привести к нерегулярному сердцебиению.

Зеленый чай. Зеленый чай богат катехинами - соединениями, которые снижают поглощение холестерина в организме, а еще помогают сбросить вес и являются профилактикой раковых заболеваний.