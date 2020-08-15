Испанский диетолог назвал незаменимый для организма продукт

Испанский диетолог Айтор Санчес назвал незаменимый для человеческого организма продукт.

По словам эксперта, таким продуктом является имбирь, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Специалист отметил, что имбирь повышает чувствительность к инсулину, поэтому диабетикам его следует употреблять с осторожностью. Тем не менее этот продукт снижает уровень сахара в крови. Кроме того, полезно употреблять имбирь при укачивании, при этом можно как съесть имбирное печенье, так и выпить чай с имбирем.

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