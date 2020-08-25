К каким неприятным последствиям следует готовиться после коронавируса

Не изученный до конца коронавирус уже показывает, что основная его опасность заключена в осложнениях, вызванных заражением. Прежде всего, это поражения легких, приводящие к вирусной пневмонии, предупреждает врач-терапевт Александра Мартынова, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Пневмония у заболевших COVID-19 может протекать по-разному. Кому-то везет, и он переносит болезнь в легкой форме, а кого-то отправляют в больницу с небольшим поражением, но с образованием фиброзной ткани.

Может проявляться вирус в виде конъюнктивита. Обычно это не влияет на зрение, но в случае с коронавирусом сложно делать далеко идущие прогнозы. Влияет COVID-19 на работу сердечно-сосудистой системы. Поражение сердечной мышцы приведет к сердечной недостаточности.

Мартынова сказала и еще об одном последствии заражения коронавирса, это образование тромбов в сосудах, которые могут привести к тромбоэмболии и смерти, а также проблемы со свертываемостью крови. Особенно высок риск тромбозов у людей, ведущих пассивный образ жизни.

В Великобритании уже замечены осложнения после COVID-19 в виде инсультов и галлюцинаций. Мартынова посоветовала всем переболевшим проверить состояние сердца, провести анализы крови и мочи, а также на C-реактивный белок для выявления воспалений.

