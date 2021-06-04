Ученые объяснили падение кислорода в крови при COVID

Биологи из Университета Альберты в Канаде выяснили причину снижения уровня кислорода в крови при коронавирусе, а также объяснили эффективность применения дексаметазона во время лечения. Статья с результатами исследования была опубликована в журнале Reports Stem Cell, cообщается на сайте учебного заведения, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как известно, один из главных симптомов COVID-19 - cнижение уровня кислорода в крови, наблюдают практически у всех инфицированных, даже у тех, кто переносит заболевание в легкой форме.

Канадские ученые исследовали кровь 128 больных COVID-19, среди которых были пациенты отделений интенсивной терапии, люди с симптомами средней тяжести и те, кто переносил болезнь в легкой форме.

Они обнаружили, что по мере усиления тяжести симптомов, у пациентов в крови становится все больше незрелых, недавно сформированных эритроцитов. У тяжелых больных коронавирусом объем этих клеток в крови достигал 60%.

При этом у здоровых людей незрелые эритроциты находятся в костном мозге, а в крови отсутствуют или составляют менее 1%.

"Это указывает на то, что вирус воздействует на источник этих клеток. В результате, чтобы компенсировать истощение здоровых незрелых эритроцитов, организм вырабатывает их значительно больше, чтобы обеспечить организм достаточным количеством кислорода", - отметил руководитель исследования Шокроллаха Элахи, доцент факультета медицины и стоматологии.

Проблема заключается в том, что кислород переносят только зрелые эритроциты, которые живут в среднем около 120 дней, а незрелые эритроциты очень восприимчивы к коронавирусной инфекции.

Поскольку вирус атакует и разрушает незрелые эритроциты, организм не может заменить отмершие зрелые эритроциты, и способность переносить кислород в кровотоке снижается.

После открытия у незрелых эритроцитов рецепторов, которые позволяют им заражаться коронавирусом, ученые начали тестировать различные существующие препараты, которые могли бы повлиять на это. В ходе экспериментов было установлено, что нужным свойством обладает дексаметазон, который в течение последнего года широко используют для лечения COVID-19.

Авторы подчеркнули, что это большая удача, когда не нужно создавать новый препарат, а эффективным оказалось уже проверенное средство.