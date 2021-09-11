Названы три основных признака сердечных заболеваний

Врач-кардиолог клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Н. А. Семашко Заур Шугушев рассказал о трех признаках сердечных заболеваний, которые не стоит игнорировать, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медик подчеркнул, что не стоит игнорировать жжение в грудной клетке, а также любой дискомфорт, возникающий при физических нагрузках.

Также опасным он назвал такой симптом, как асфиксия при смене температуры, например, при переходе из теплого помещения в холодное - но только в том случае, если она длится продолжительное время. Если наблюдается хотя бы один из трех названных симптомов, стоит регулярно наблюдаться у кардиолога.