Доктор Мясников объяснил, зачем нужен селен

Главный теледоктор страны Александр Мясников рассказал в новом выпуске программы "О самом главном" на канале "Россия 1" о селене. Чем опасен дефицит и переизбыток этого микроэлемента для организма? И нужно ли принимать препараты с селеном?

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Селен относится к той группе микроэлементов, которую нужно принимать менее одного миллиграмма в сутки. Селен участвует в работе щитовидной железы, поддержании иммунитета, синтезе белка и регуляции работы печени. А его дефицит приводит к кардиомиопатии, хронической усталости и слабости, снижению остроты зрения, дерматитам, болезненности в мышцах и повышенному холестерину. Визуально нехватку микроэлемента можно определить по белым пятнышкам на ногтях.

Также недостаток селена может быть связан с повышенным риском инфекционных заболеваний. Однако, по словам доктора Мясникова, это не повод принимать селен дополнительно. У микроэлемента очень узкое терапевтическое окно, поэтому можно легко получить переизбыток. Что тоже опасно для здоровья.

"Нельзя всем подряд давать препараты с селеном. Потому что очень быстро возникает передозировка. Это даже при употреблении продуктов богатых селеном может наступать", - сказал Александр Мясников.

Основные признаки передозировки селеном - это выпадение волос, ломкость ногтей, хроническая диарея, нервозы, психомоторные нарушения и нарушения когнитивной функции, а также бессонница. Поэтому перед тем, как идти за селеном в аптеку, необходимо, по мнению Мясникова, проконсультироваться с врачом. А лучше восполнять недостаток микроэлемента, придерживаясь сбалансированного питания. Селена много в семечках подсолнечника, миндале, морепродуктах и субпродуктах, а также яйцах и обычной воде.