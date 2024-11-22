Врач-терапевт рассказал о неочевидных способах бросить курить

Врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Игорь Алентов напомнил, что курение увеличивает риск онкологических заболеваний, тромбоза, инфаркта и инсульта, а также приводит к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Как передает Day.Az, в беседе с "Лентой.ру", приуроченной к международному дню отказа от курения, который отмечается 21 ноября, врач назвал неочевидные способы бросить курить.

Чтобы избавиться от этой вредной привычки, доктор порекомендовал обратиться к психотерапевту или наркологу: эти специалисты помогут подобрать лечение. Врачи могут назначить курильщику групповую терапию, когнитивно-поведенческую терапию или посоветовать фармакологические препараты, которые помогают бросить курить: спреи, пластыри и жевательные резинки. Их, подчеркнул он, можно применять только после консультации с врачом.

Также терапевт рассказал, что процесс отказа от курения усложняет связь этой привычки с ежедневной рутиной - вождением автомобиля, общением с друзьями или коллегами на перерыве. Поэтому Алентов порекомендовал изменить распорядок дня, ходить новыми маршрутами, завести хобби, начать путешествовать. Врач заявил и о важности поддержки от окружающих, например, можно установить приложение, в котором бывшие курильщики делятся опытом и поддерживают друг друга.

Лечение зависимости с помощью врача имеет более высокие шансы справиться с этой проблемой. Также важно понимать, что в борьбе с курением сочетание различных методов эффективнее, чем применение только одного.

Врач также назвал замену сигарет на вейпы плохой идеей, которая в большинстве случаев ведет к возвращению привычки.