Миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости (ME/CFS) становится все более признанным тяжелым заболеванием, которое получило новое внимание на фоне пандемии COVID-19. Связанный с длительным течением коронавируса, когда симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев или лет после заражения, ME/CFS имеет схожие симптомы, но остается тайной для ученых. Они попытались разобраться, почему эту изнурительную болезнь так тяжело лечить.

Как передает Day.Az, об этом пишет Salon.

Заболевание, от которого страдают преимущественно женщины, особенно пожилые, проявляется сильной усталостью, когнитивными трудностями и снижением физических возможностей, однако у него нет ни окончательного лечения, ни стандартизированного диагностического процесса. Профессор Крис Понтинг из Эдинбургского университета, один из руководителей исследования DecodeME - крупнейшего в мире исследования ME/CFS, подчеркивает, что болезнь неправильно описывают из-за ее названия. Хроническая усталость не является единственным определяющим симптомом, и это состояние исторически не учитывалось в медицинских исследованиях, отчасти из-за того, что оно ассоциируется с женщинами.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, пациенты не могут справиться с элементарными задачами, поскольку физическая или умственная нагрузка часто усиливает симптомы - явление, известное как постэкстерьерное недомогание. Вопреки общепринятому мнению, физические упражнения могут быть вредны для пациентов с ME/CFS. Исследование DecodeME изучает генетические компоненты, которые могут пролить свет на биологические механизмы заболевания. Многие пациенты сообщают, что ME/CFS начинается после инфекций, что намекает на дисфункцию иммунной системы как потенциальный спусковой крючок.

Доктор Чарльз Шепард, медицинский советник Ассоциации ME в Великобритании и имеющий личный опыт борьбы с ME/CFS, вспоминает, что диагноз ему поставили через два года после перенесенной ветряной оспы. Несмотря на свое медицинское образование, он поначалу неправильно лечил болезнь из-за недостаточной подготовки по этому заболеванию в медицинских учебных заведениях. Такие стратегии лечения, как "пейсинг" - тщательная балансировка активности, чтобы не провоцировать симптомы, приносят некоторое облегчение, но далеко не всегда излечивают.

Прошлые методы лечения, такие как градиентная терапия упражнениями, были отменены из-за их неблагоприятных последствий. Такие исследования, как DecodeME, направлены на выявление биологических основ ME/CFS и создание основы для потенциальных методов лечения, хотя немедленный прорыв маловероятен.

Всемирная организация здравоохранения и другие органы признали длительный COVID актуальной глобальной проблемой здравоохранения, затрагивающей миллионы людей по всему миру. Понимание генетических и иммунологических основ ME/CFS может не только принести пользу его пациентам, но и дать представление о других поствирусных синдромах и методах их лечения.