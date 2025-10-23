Раскрыты несколько главных признаков инсульта

Специалисты городской клинической больницы № 5 Уфы перечислили несколько главных признаков инсульта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, их медики раскрыли в беседе с UfaTime.ru.

Врачи рассказали, что одним из симптомов инсульта могут быть проблемы в речи, в частности, трудности с тем, чтобы произносить или понимать слова. Кроме того, при этом состоянии могут возникнуть внезапное головокружение и потеря равновесия, онемение или слабость в одной половине тела.

Специалисты добавили, что на инсульт также может указывать резкое ухудшение зрения, как правило, оно проявляется потемнением в глазах, двоением или размытием картинки. Еще один симптом - внезапная и очень сильная головная боль без видимой причины, уточнили медики.

Врачи напомнили, что в группе риска по развитию инсульта находятся люди старше 65 лет, люди с артериальной гипертензией, повышенным уровнем холестерина, атеросклерозом, сахарным диабетом, ожирением, перенесенными заболеваниями сердца, а также курильщики.