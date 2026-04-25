Как наладить сон после 60 лет

Старческая бессонница - это нарушение сна, характерное для лиц старше 60-65 лет, проявляющееся в трудностях засыпания, частых ночных пробуждениях, раннем подъеме и ощущении неосвежающего сна. Часто за маской такой бессонницы у пожилых могут скрываться депрессия и тревожные расстройства, рассказал "Газете.Ru" врач-сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков, передает Day.Az.

С возрастом происходят физиологические изменения циркадных ритмов: снижается выработка мелатонина, укорачивается фаза глубокого (медленноволнового) сна, а REM-сон становится фрагментированным. Кроме того, у пожилых людей часто наблюдается смещение циркадного ритма вперед ("жаворонковый" тип), что приводит к ранним пробуждениям.

"Эти изменения усугубляются сопутствующими заболеваниями (артрозы, ХОБЛ, депрессия, деменция), приемом большого количества лекарственных препаратов и снижением физической активности. Клинические проявления старческой бессонницы имеют особенности: пациенты реже жалуются на невозможность заснуть, но чаще отмечают частые ночные пробуждения (особенно после 3-4 часов ночи) и невозможность снова уснуть. Нередко наблюдается дневная сонливость, раздражительность, снижение концентрации внимания и ухудшение памяти. Важно дифференцировать истинную бессонницу от поведенческих нарушений сна, связанных с малоподвижным образом жизни или избыточным дневным отдыхом", - объяснил доктор.

Лечение должно быть комплексным и немедикаментозным в первую очередь. Рекомендуется соблюдение гигиены сна: регулярный режим отхода ко сну и пробуждения, ограничение дневного сна до 20-30 минут, исключение кофеина и тяжелой пищи вечером, создание комфортной обстановки в спальне, а также физическая активность в течение дня.

"Медикаментозная терапия применяется кратковременно и только при выраженных нарушениях: предпочтение отдают мелатонинергическим препаратам (агомелатин, мелатонин пролонгированного действия) или низким дозам селективных снотворных. Бензодиазепины (транквилизаторы) следует избегать из-за риска когнитивных нарушений и падений. Важно также своевременно выявлять депрессию и тревожные расстройства - частые "маски" бессонницы у пожилых. При грамотном подходе восстановление удовлетворительного качества сна в пожилом возрасте вполне достижимо", - заключил доктор.