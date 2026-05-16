https://news.day.az/medicine/1834735.html
Стало известно о мутациях хантавируса "Андес"
Он отметил, что хантавирус мутирует, и это явление не указывает на катастрофу, а лишь свидетельствует о том, что штаммы вируса приспосабливаются. Каждый год они меняют свою структуру, чтобы лучше обходить иммунитет человека. Академик подчеркнул, что на данный момент хантавирусы остаются малоопасными и не слишком заразными, хотя уже начали передаваться от человека к человеку.
