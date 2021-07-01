Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, возможно, является одной из самых безопасных стран мира

1 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Затем Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению.

Корреспондент: Здравствуйте, господин Президент, рады видеть Вас. Господин Президент, как возникла идея создания Алятской свободной экономической зоны, фундамент которой сегодня был заложен?

Президент Ильхам Алиев: В основе идеи создания этой зоны лежит наша политика. В частности, импульс к созданию данной зоны придала работа, проводимая в последние годы в связи с развитием ненефтяного сектора. Мы увидели, что инвестиции, вкладываемые в ненефтяной сектор, больше являются государственными инвестициями или же инвестициями местных компаний. Зарубежные компании предпочитают больше инвестировать в нефтегазовый сектор. Поэтому уверен, что создание этой зоны послужит развитию ненефтяного сектора Азербайджана, ненефтяного сектора нашей экономики. Кроме того, созданная здесь инфраструктура будет привлекательной для инвесторов, в нашу страну станут поступать новые технологии, откроются новые рабочие места, будет высокой заработная плата работающих здесь граждан Азербайджана, будет производиться конкурентоспособная продукция, расширятся экспортные возможности нашего ненефтяного сектора, так как если взглянуть на структуру нашего валового внутреннего продукта, то увидим, что нефтяной сектор уже не преобладает. Но если взглянуть на экспорт, то увидим, что абсолютное большинство нашего экспорта обеспечивается нефтегазовой продукцией. Поэтому и здесь проведение реформ и привлечение иностранных инвесторов, в частности, в промышленный сектор, являются одним из основных факторов. Конечно, эта идея обсуждалась давно. Но для реализации данного проекта необходимо было правильно выбрать время, мы должны были подготовиться к этому, считаю, что сегодня мы готовы.

- Господин Президент, какие шаги были предприняты в связи с созданием Алятской свободной экономической зоны?

- В первую очередь, мы должны были провести организационную работу и создать такие условия, чтобы суметь привлечь инвесторов. Понятно, что Азербайджан является одной из стран, не имеющих выхода к открытым морям, создание свободных экономических зон в таких странах значительно сложнее, так как в странах, имеющих благоприятное географическое положение, эти зоны добились огромного успеха, прежде всего, в силу географического расположения. Поэтому, что касается нас, нам необходимо было, учитывая это географическое положение, работать еще более эффективно и предложить инвесторам более привлекательные условия. В первую очередь, надо было проделать работу в законодательной сфере, и в 2017 году я подписал соответствующее Распоряжение об ускорении создания Алятской свободной экономической зоны, в 2018 году был принят закон. Это очень прогрессивный закон, обеспечивающий как государственные интересы, так и интересы инвесторов. Это очень важно, так как если бы в законодательстве оставались какие-то неопределенные моменты для инвесторов, то, конечно, привлечь их сюда было бы невозможно. В особенности, если учесть, что охвативший в последние годы весь мир экономический и финансовый кризис сократил и объем инвестиций. Конечно, негативное влияние на мировую экономику оказала и пандемия. Предпринять этот шаг в такой исторический момент, конечно, требует большой смелости и опирается на нашу веру. Поэтому считаю, что работа, проделанная в области законодательства, полностью отвечает интересам как инвесторов, так и Азербайджанского государства. Вслед за этим в 2018 году уже началась практическая работа. Выделена эта территория площадью 850 гектаров, началась разработка концепции Алятской свободной экономической зоны, создана рабочая группа, и работы уже перешли в практическую плоскость.

Естественно, пандемия вмешалась в нашу работу и несколько перенесла наши планы. Но сегодня пандемия стихает как в нашей стране, так и во многих странах. Считаю, что проведение сегодня этой церемонии закладки фундамента уже свидетельствует о том, что мы полностью готовы к этому. Далее уже начинаются практические работы, уверен, что и они завершатся своевременно.

- Господин Президент, почему Свободная экономическая зона создается именно в Аляте?

- В первую очередь, на территории поселка Алят имеются обширные свободные земельные площади, абсолютное большинство которых непригодно для сельского хозяйства. С другой стороны, поселок Алят находится недалеко от Баку. Это тоже одно из важных условий. Уже имеются все первоначальные условия для реализации инфраструктурных проектов. В Сангачале функционирует электростанция мощностью 300 мегаватт, относительно низкими будут и расходы на инфраструктурные проекты. Здесь расположен Международный морской порт. Это тоже один из важных факторов для работы экономической зоны. Считаю, что перспектива развития Алята также может быть очень успешной. Если эта зона будет формироваться так, как мы запланировали, в чем я уверен, то динамика развития данного региона окажет большое позитивное влияние также на наше общее развитие. Эти факторы и сыграли основную роль в выборе места. Кроме того, отсюда проходят и наши международные коридоры. Через территорию Алята проходят коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Поэтому это место очень благоприятно с точки зрения логистики, транспорта. Именно поэтому для этих целей выбран Алят.

- Господин Президент, как по Вашему, что будет привлекать инвесторов в эту Свободную экономическую зону, и почему они будут вкладывать инвестиции именно сюда?

- Мы тоже задавали себе этот вопрос, поэтому работа, проводимая в связи с созданием данной зоны, должна была отвечать именно на него, так как сегодня свободные экономические зоны функционируют в различных странах мира. Как я уже отметил, в ряде стран это обусловлено природными условиями, географическим расположением. В странах, не имеющих выхода к открытым морям, практика создания свободных экономических зон не столь успешна. Мы изучили, проанализировали удачный и неудачный опыт. Считаем, что сегодня в Азербайджане имеются все первоначальные условия для привлечения инвесторов именно в эту зону. Полагаю, что, в первую очередь, это место имеет благоприятное географическое положение - находится на побережье, рядом с морским портом, достаточно обширная территория. На первоначальном этапе для развития уже готова площадь в 60 гектаров. В целом же, выделен земельный участок в 850 гектаров. Уже определены также сопредельные с ним земельные участки, с тем, чтобы там не проводилось никакого строительства, это необходимо для дальнейшего развития.

В Азербайджане прекрасный инвестиционный климат. С одной стороны, мы продемонстрировали это при реализации нефтегазовых проектов, а с другой, - в результате реформ, проводимых в других сферах, создан прекрасный инвестиционный климат. Неслучайно, в отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан удостоен 28-го места среди 190 стран. Это - огромное достижение в мировом масштабе. Мы определи по этим параметрам многие развитые страны. То есть, прекрасный инвестиционный климат, конечно, является одним из основных условий для привлечения инвесторов.

Другой важный вопрос, - почему мы считаем, что инвесторы приедут, - заключается в современной инфраструктуре. В последние годы мы последовательно создавали эту инфраструктуру. Сегодня вновь, ссылаясь на влиятельные международные структуры, можем сказать, что добились больших успехов и в этой области. Нам известно, что потенциальные инвесторы, в первую очередь, смотрят отчет Doing Business Всемирного банка, а также рейтинговую таблицу Давосского всемирного экономического форума. Там и тут наше преимущество налицо. Посмотрите, каких мест удостоен Азербайджан по уровню инфраструктурных проектов. В области энергоснабжения Азербайджан занимает в отчете Давосского форума второе место в мировом масштабе. Представьте себе, второе место в мировом масштабе. По эффективности железнодорожных услуг - на 11-м месте. По эффективности воздушного транспорта - на 12-м месте. По качеству автомобильных дорог делит 24-27 места. Каспийское пароходство находится на 25-м месте по услугам судоходства. Все это - достигнутые нами большие успехи. Сегодня они обеспечивают динамичное развитие нашей страны, так как основные инфраструктурные проекты либо уже завершились, либо завершаются. Это очень важные условия для инвесторов - инвестиционный климат, инфраструктурные проекты.

Кроме того, в последние годы в Азербайджане создан мощный кадровый потенциал. Этой сфере уделяется особое внимание. По линии государства мы обучили в ведущих вузах мира тысячи представителей молодежи. Значительная часть их вернулась в Азербайджан и работает в различных местах. Азербайджанцы, работающие в нефтяных консорциумах, уже служат развитию нашего интеллектуального потенциала. Есть кадровый потенциал, это тоже будет привлекать инвесторов.

В Азербайджане обеспечивается безопасность. Азербайджан, возможно, является одной из самых безопасных стран мира. Этот фактор тоже очень важен для инвесторов.

Межкультурный диалог, вопросы религиозной толерантности в Азербайджане уже приводятся, как пример в мировом масштабе. Мы хотим, чтобы все страны мира приезжали сюда и вкладывали инвестиции. Этот фактор тоже очень важен.

С другой стороны, господствующая в нашей стране стабильность является одним из основных условий для каждого инвестора. В страны, где нет стабильности, никто не вкладывает инвестиции. Это - аксиома. Если вы обратите внимание на опыт привлекательных с точки зрения инвестирования стран, то увидите это. Одним из основных, а может, и главным условием нынешнего и предстоящего инвестирования в Азербайджан, является общественно-политическая стабильность, единство между народом и властью.

Еще один важный фактор заключается в том, что слово у нас никогда не расходится с делом. То есть, мы делаем все, что сказали. Мы держим данное слово, и жизнь неоднократно подтверждала это. Для инвесторов созданы весьма привлекательные условия. Достаточно взглянуть на нефтегазовые проекты, чтобы увидеть, что в контрактах, подписанных с 1994 года по настоящее время, не поменялась ни одна запятая. Тогда как во многих местах по истечении определенного времени страны пытаются изменить условия в более приемлемом для себя направлении. Мы не делали этого, так как в противном случае упустим инвесторов. То есть, все эти факторы и, конечно, Победа, одержанная во Второй Карабахской войне, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали уже новую ситуацию. Считаю, что долгосрочная стабильность, мир уже являются ясными как божий день и для инвесторов. Уверен, что наличие всех этих факторов и вера в наше будущее привлекут иностранных инвесторов в эту зону.

- Господин Президент, последний вопрос - когда Алятская свободная экономическая зона будет готова принять инвесторов?

- Заложенный сегодня фундамент уже придает импульс началу работ. Уже спланированы первые предстоящие работы, спроектированы 60 из 850 гектаров, проведено детальное, обстоятельное планирование. С сегодняшнего дня начнутся строительные работы, будут проделаны работы в области инфраструктурных проектов, бизнес-центра, таможенно-пропускного пункта и в других необходимых сферах. Считаю, что через год - с июля следующего года мы будем готовы принять инвесторов.

До этого времени руководство Свободной экономической зоны проведет различные мероприятия как в стране, так и за рубежом. Надо провести презентации, наладить прямые контакты с потенциальными инвесторами. Одновременно представители Свободной экономической зоны будут командированы в различные страны, кроме того, будут приглашены потенциальные инвесторы из-за рубежа. Вместе с тем, даю сейчас указание всем нашим посольствам в зарубежных странах посредством своих контактов информировать потенциальных инвесторов о создании данной зоны. У нас есть межправительственные комиссии со многими странами. Поручаю руководителям данных комиссий в ходе проведения заседаний комиссий непременно обеспечить присутствие представителей Свободной экономической зоны и обязательно включить эту тему в повестку дня. Еще раз хочу сказать, что такие комиссии у нас есть во многих странах. Однако, анализируя работу этих комиссий, вижу, что иностранные компании больше стараются работать в Азербайджане в качестве подрядчиков. То есть, больше хотят зарабатывать в Азербайджане, в этом и заключается суть. Мы не возражаем, так как сегодня мы привлекаем иностранных подрядчиков, контракторов даже на освобожденные земли. Но мы хотим, чтобы иностранные инвесторы вкладывали средства в Азербайджан, так как государственные инвестиции уже сыграли свою роль. Мы реализовали все основные инфраструктурные проекты. Естественно, на освобожденных землях в настоящее время начинается большая работа по строительству и созиданию. Это приведет к большому экономическому оживлению. Но нам следует понять, что без прямых иностранных инвестиций наша страна не сможет развиваться так, как нам этого хотелось бы. Поэтому задача межправительственных комиссий с другими странами заключается в первую очередь в поставке средств из-за рубежа в Азербайджан. Считаю, что именно эта зона может быть привлекательной для потенциальных инвесторов.

Таким образом, через год - в июле следующего года зона будет готова принять инвесторов. Уверен, что мы увидим, как приведенная здесь картина найдет отражение в жизни, так как на сегодняшний день все наши инициативы, все планы нашли отражение в жизни. Не было инициативы, не превратившейся в реальность. Самые сложные, транснациональные, реализованные нами в крайне сложной геополитической ситуации проекты успешно завершились. Нет необходимости перечислять их, каждому понятно, о чем идет речь. Поэтому уверен, что создание данной зоны станет очередным шагом к успеху.

- Господин Президент, большое спасибо за подробные ответы на наши вопросы. Благодарим Вас.

- Спасибо.