https://news.day.az/officialchronicle/1370260.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в Кельбаджарском и Лачинском районах
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в Кельбаджарском и Лачинском районах
16 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в Кельбаджарском и Лачинском районах, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость будет обновлена
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре