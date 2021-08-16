https://news.day.az/officialchronicle/1370269.html Президент Ильхам Алиев: Дорогу из Кяльбаджара в Басаркечяр можно считать военным трофеем - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев: Дорогу из Кяльбаджара в Басаркечяр можно считать военным трофеем - ВИДЕО
Дорогу из Кяльбаджара в Басаркечяр можно считать военным трофеем.
Об этом, как сообщает Day.Az, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы. Кадрами из поездки на на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
Глава государства отметил, что армяне в период оккупации построили дорогу из Басаркечяра в Кельбаджар - в качестве альтернативы Лачинскому коридору. "Теперь мы пользуемся этой дорогой. Армяне ее лишились. Поэтому эту дорогу также можно считать военным трофеем", - добавил Президент Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре