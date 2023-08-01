https://news.day.az/officialchronicle/1585990.html Изменен состав совместной азербайджано-израильской комиссии
Изменен состав совместной азербайджано-израильской комиссии
Внесены изменения в состав совместной азербайджано-израильской комиссии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 16 июня 2017 года № 2999 "Об утверждении состава с азербайджанской стороны совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль".
Согласно распоряжению, в состав комиссии с азербайджанской стороны включен председатель правления Агентства государственных резервов.
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