https://news.day.az/officialchronicle/1654747.html Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Кыргызстана в узком составе - ФОТО
Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Кыргызстана в узком составе - ФОТО
24 апреля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в узком составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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