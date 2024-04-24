https://news.day.az/officialchronicle/1654773.html Аллахверан Исмаилов награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени - Распоряжение
Аллахверан Исмаилов награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени - Распоряжение
Аллахверан Ибиш оглу Исмаилов награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За многолетнюю плодотворную деятельность в области обеспечения информационной безопасности в Азербайджанской Республике наградить Аллахверана Ибиш оглу Исмаилова орденом "За службу Отечеству" 3-й степени", - говорится в распоряжении главы государства.
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