В Азербайджане расширен перечень госорганов, которые должны подключиться к электронной информационной системе "Студент-выпускник" - Указ
В Азербайджане расширен перечень государственных органов, которые должны подключиться к государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении, внесенном в "Положение о государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник" указом, подписанным Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
В этот перечень добавлены Служба безопасности Президента Азербайджанской Республики, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Государственное агентство по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики.
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