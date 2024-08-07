https://news.day.az/officialchronicle/1680312.html Глава Исполнительной власти Агдашского района освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Глава Исполнительной власти Агдашского района освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Тофиг Гусейн оглу Ибрагимов освобожден от должности главы Исполнительной власти Агдашского района.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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