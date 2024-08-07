Глава Исполнительной власти Агдашского района освобожден от занимаемой должности

Тофиг Гусейн оглу Ибрагимов освобожден от должности главы Исполнительной власти Агдашского района.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.