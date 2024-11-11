https://news.day.az/officialchronicle/1706085.html Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Словакии - ФОТО 11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Словакии - ФОТО
11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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