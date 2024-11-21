COP for Hope: Казахстан надеется на создание на COP29 хаба по карбоновому земледелию в Центральной Азии

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Сегодняшний собеседник - национальный координатор Конвенции по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан, председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Мурат Темиржанов.

Как передает Day.Az, в эксклюзивном интервью Trend в кулуарах COP29 в Баку, он сообщил, что конференция проходит на очень высоком уровне.

"Наш павильон представлен всеми государственными органами и бизнесом. Все инициативы направлены в том числе на то, чтобы бизнес развивался. В этом плане мы ждем от данного мероприятия, с учетом того, что озвучил наш Президент, создание международного хаба по карбоновому земледелию в странах Центральной Азии", - сказал он.

Далее Темиржанов рассказал об опыте, который Казахстан может предложить для Кавказского региона в области сельского хозяйства:

"Я также являюсь председателем Евразийского почвенного партнерства, куда в том числе входят такие страны как Турция, Россия, Азербайджан. В рамках этих двух направлений, безусловно, мы делимся друг с другом накопленным опытом, технологиями для того, чтобы быстрее и эффективнее достичь желаемого результата. Если обратно вернуться к карбоновому земледелию, то получается, что мы сейчас перенимаем тот передовой опыт, который уже есть на сегодняшний день.

Со своей стороны мы готовы поделиться опытом, который мы уже реализовали у себя в стране, начиная с законодательных необходимых изменений. К примеру, мы запустили в стране закон об охране почв. За основу мы взяли модельный закон стран СНГ. Это нам значительно сократило срок для того, чтобы охватить все важные аспекты. Технологии дистанционного зондирования земли, цифровые сельскохозяйственные карты, в целом почвенные, ботанические, агрохимические изыскания - опытом в этих сферах мы готовы делиться с нашими соседями.

Я еще раз хочу выразить благодарность принимающей стороне за такую высокую организацию конференции COP29", - заключил он.