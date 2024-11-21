Великобритания поддерживает Бакинскую декларацию по воде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр окружающей среды Великобритании Мэри Криг на мероприятии высокого уровня "Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей".

"В 2023 году мы стали свидетелями самого засушливого года для рек за последние 30 лет. У этого серьёзные последствия. Достаточно взглянуть на Рону или Дунай, чтобы понять, какой масштабный ущерб это наносит продовольственным системам, транспорту и производству чистой энергии. Именно поэтому на COP26 Великобритания организовала первый павильон воды на конференции, чтобы укрепить её значимость в этом контексте, и мы рады видеть, что с каждым следующим COP роль воды только растёт.

И это продолжается сегодня, когда мы с радостью объявляем о поддержке Великобританией декларации COP29 по воде. Мы полностью поддерживаем эту инициативу и с нетерпением ждём, когда эта мощная "река действий" продолжит своё течение через Белем и дальше. И это не будет лёгкой задачей",- сказала министр.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.