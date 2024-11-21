Германия с нетерпением ждет участия в Бакинском диалоге по воде.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке на мероприятии высокого уровня "Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей" в рамках COP29.

"Вода является основным сектором адаптации. Она необходима для глобальной цели по адаптации. Водная политика должна быть систематически включена в национальные планы адаптации. Мы можем многому научиться друг у друга в области управления водными ресурсами. Я уверена, что Бакинский диалог предоставит важную платформу для этого. Германия с нетерпением ждет участия в этом диалоге", - сказала она.

По словам министра, Германия поддерживает Бакинскую водную декларацию, а Бакинский диалог может способствовать целенаправленным дискуссиям и реализации практических действий.

"Вода - источник всей жизни, и она ключевой элемент для достижения целей устойчивого развития, включая смягчение последствий изменения климата и адаптацию. Вода также является "посланником" климатического кризиса. Слишком часто её либо слишком много, либо слишком мало. Мы наблюдаем всё больше засух, растущую нехватку воды и разрушительные наводнения. Мы хотим, чтобы вода стала частью решения, а не символом кризиса", - сказала министр.