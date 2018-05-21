Состоялся совместный рабочий обед премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова и Президента Сербии Александра Вучича - ФОТО

21 мая 2018 19:06

21 мая состоялся совместный рабочий обед премьер-министра Азербайджанской Республики Новруза Мамедова и находящегося в нашей стране с официальным визитом Президента Республики Сербия Александра Вучича.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе искренней беседы был проведен обмен мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и Сербией, в том числе сотрудничества в экономической сфере.

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