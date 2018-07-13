МИД Азербайджана: Новые армянские власти обостряют ситуацию вокруг карабхского конфликта

Вместо того, чтобы с уважением отнестись к коммюнике, принятом на уровне глав и правительств стран-членов НАТО, занимающийся популизмом премьер-министр Армении пытается выдвигать необоснованные претензии. Об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в пятницу, комментируя выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании НАТО по Афганистану, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гаджиев отметил, что в заключительном документе, принятом на уровне глав и правительств стран-членов НАТО в Брюсселе, они в очередной раз выразили поддержку территориально целостности и суверенитету Азербайджана и решению конфликта на этих принципах.

В документе Приоритеты сотрудничества, парафированного между Азербайджаном и ЕС, также была выражена поддержка и уважение территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности границ Азербайджана.

"Взаимное уважение к территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности границ государств основной принцип межгосударственных отношений, политическое и международное правовое обязательство и цивилизованное поведение. Непризнание и неуважение армянской стороной соответствующих резолюций СБ ООН, решений и резолюций Движения неприсоединения, ОИС, ОБСЕ, НАТО, СЕ и других международных институтов показывает, что между Арменией и международным сообществом существует серьезная пропасть", - отметил Гаджиев.

Глава пресс-службы добавил, что вместо того, чтобы предпринимать конструктивные шаги для решения конфликта переговорным путем, руководство Армении служит обострению ситуации тем, что ставит условия для переговоров, осуществляет незаконные визиты на оккупированные азербайджанские территории, размещая здесь дополнительную живую силу, а также совершает другие авантюрные шаги.

Гаджиев добавил, что, рассуждая о демократии, премьер-министр Армении преследует цель легитимизации своего прихода к власти посредством государственного переворота. "Если Пашинян хочет доказать свою приверженность демократии и правам человека, то Армения должна соблюдать международные обязательства, вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий, и не препятствовать праву возвращения на свои родные земли азербайджанских вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке", - отметил руководитель пресс-службы МИД.

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