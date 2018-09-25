Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с помощником госсекретаря США

25 сентября 2018 21:00

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Уэссом Митчеллом, говорится во вторник в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Стороны обменялись мнениями по многим вопросам повестки двустороннего сотрудничества.

На встрече также обсуждались региональные и международные вопросы, представляющие взаимные интерес.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az