Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

2 января 2019 11:22

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубоко опечален известием о случившейся в Магнитогорске трагедии. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании.

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