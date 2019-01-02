Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
2 января 2019 11:22 123
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Глубоко опечален известием о случившейся в Магнитогорске трагедии. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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