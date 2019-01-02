Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубоко опечален известием о случившейся в Магнитогорске трагедии. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании.