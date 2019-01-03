Азербайджанский павильон в Абу-Даби довел армян до истерики - ФОТО

В Армении не утихает истерика вокруг дизайна азербайджанского павильона на ежегодном фестивале в Абу-Даби, посвященном наследию эмира этого города, одного из основателей Объединенных Арабских Эмиратов и первого президента этой страны, шейха Зайда.

Дело в том, что вход в павильон был оформлен в виде изображения памятника "Мы и наши горы", установленного в Нагорно-карабахской автономной области Азербайджана пятьдесят лет назад, то есть в советские времена. Автором скульптуры является Саркис Багдасарян, и армянская фамилия автора почему-то позволила армянской стороне претендовать на владение этим произведением искусства.

В армянских СМИ и диаспоре подняли ор, обвиняя Азербайджан в "присвоении". Однако не стоит забывать, что Нагорный Карабах, пусть даже оккупированный Арменией, признается всем миром неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, следовательно она имеет право на все, в том числе на памятники, находящиеся на ее территории. Чего нельзя сказать об Армении, активно эксплуатирующей в качестве собственной символики памятники и даже природные объекты, никогда не имевшие к ней никакого отношения. Как например, турецкую гору Агрыдаг или непонятно с какого перепугу оказавшееся на гербе РА море.

Как отмечал ранее Day.Az депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде, монументальный памятник скульптора Саркиса Багдасаряна "Мы и наши горы" был открыт в 1967 году вблизи Ханкенди на территории Аскеранского района. Памятник быстро полюбился и местному населению, и всему азербайджанскому обществу и ныне считается неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны. И хотя создан он скульптором армянского происхождения, это не делает его автоматически культурным богатством Армении, подчеркнул Мирзазаде.

"Монумент создан азербайджанским гражданином, на средства бюджета азербайджанской республики и на территории Азербайджана. Этот принцип придерживается во вcем мире и никем не оспаривается. Любое произведение считается богатством того государства, на территории которого оно создано", - сказал Day.Az азербайджанский депутат.

К сожалению, сегодня Ханкенди и другие части Карабаха находятся под армянской оккупацией. Однако это ничего не меняет, и Азербайджан остается хозяином и самих территорий, и недр, и культурного, и исторического наследия.

Так что истерика наших соседей не имеет под собой правовой основы. Вот если бы азербайджанский павильон открывался каким-нибудь Татевский монастырем или аэропортом Звартноц, тогда в Армении могли бы истерить и требовать. А так называемая "НКР" государством не является и никем таковым не признается, и потому не имеет никаких прав собственности, в том числе на распиаренный сепаратистами памятник, вообще-то, призванный изначально быть символом не сепаратизма, а любви к родной земле.

Зульфугар Ибрагимов