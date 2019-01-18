Полад Бюльбюльоглы: Мы рассчитываем на помощь Москвы в ситуации с Нагорным Карабахом

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы рассказал в специальном интервью ТАСС о перспективах развития туризма на Каспии, ответил на вопросы о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, точках соприкосновения с ЕС и НАТО, а также о возможностях для развития диалога с Россией, передает Day.Az.

- Какие направления российско-азербайджанского сотрудничества сегодня необходимо развивать в первую очередь? Есть ли ощутимые трудности, которые сторонам нужно преодолеть для укрепления отношений?

- В первую очередь хочу поздравить всех с наступившим новым годом и пожелать всяческих успехов. Прошлый год запомнился насыщенной международной повесткой и в целом был весьма результативным. Как вы знаете, азербайджано-российские отношения опираются в первую очередь на глубокие исторические и культурные связи, и на сегодняшний день их можно характеризовать как стратегические. Сотрудничество между нашими странами основывается на уважении, доверии и стремлении к взаимному сближению, а также отвечает коренным интересам народов Азербайджана и России.

Без сомнений, существует намерение обоих государств углублять и постоянно расширять диалог по всему спектру вопросов, что исходит из традиционных отношений дружбы и добрососедства. В этой связи можно с уверенностью отметить, что личные контакты и доверительные отношения между лидерами наших государств, Ильхамом Гейдаровичем Алиевым и Владимиром Владимировичем Путиным, создают прочную и благоприятную основу для всестороннего сотрудничества и способствуют решению любых сложных вопросов. Так что каких-то ощутимых трудностей, которые нельзя было бы преодолеть, между нашими странами нет.

- По данным азербайджанской стороны, товарооборот между Россией и Азербайджаном в январе - октябре 2018 года составил около $2 млрд. Это более чем на 20% больше, чем за соответствующий период прошлого года. За счет чего сохраняются такие хорошие темпы? К какому объему взаимной торговли странам нужно стремиться?

- В прошлом году азербайджано-российские отношения, как и в предыдущие годы, развивались очень динамично. Что касается конкретных цифр, то я бы не хотел в настоящее время приводить статистические данные по результатам 2018 года, тем более что они зависят и от курса валют, который часто меняется. Более точная информация будет доступна только после анализа всего годового отчета. Могу лишь согласиться с таким заключением, что между двумя государствами сохраняются высокие темпы развития торговых и экономических отношений. К примеру, по итогам 2017 года азербайджано-российский товарооборот увеличился на 35%, достигнув $2,5 млрд по сравнению с показателями 2016 года.

В наших двусторонних отношениях очень сложно установить какую-либо целевую планку, поскольку существующий потенциал позволяет постоянно углублять и расширять сотрудничество

Предсказуемость во взаимоотношениях позволяет также с каждым годом увеличивать и диверсифицировать торговые, экономические и инвестиционные связи, углублять сотрудничество в военных и высокотехнологических сферах, в области здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма и бизнеса, а также содействовать прямым связям между регионами двух государств. Более 20 субъектов Российской Федерации имеют соответствующие соглашения с Азербайджаном, открываются торговые представительства, развивается бизнес, и это создает большие возможности для расширения торговли и гуманитарных связей.

В наших странах создан благоприятный инвестиционный климат, расширяются взаимные капиталовложения, укрепляются контакты между предпринимательскими сообществами, углубляется кооперация в промышленной сфере, обеспечивается финансирование важных индустриальных проектов, а также деятельность совместных компаний и производств.

Хочу особо отметить высокий уровень взаимодействия азербайджано-российского делового совета, третье заседание которого успешно прошло в городе Баку 27 сентября прошлого года в рамках девятого азербайджано-российского межрегионального форума. Данный форум был проведен с участием президентов двух стран, что еще раз подчеркивает его значимость в качестве эффективного формата межрегионального сотрудничества.

Азербайджан и Россия успешно взаимодействуют также в сфере железнодорожного, воздушного, автомобильного и морского транспорта, что было положительно отмечено в рамках работы 17-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Москве 14 декабря 2018 года. Надо отметить возросшую эффективность комиссии, которую возглавляют министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин. Найден формат эффективного сотрудничества и быстрого решения возникающих проблем.

Будучи приверженными диверсификации транспортных путей и средств доставки грузов, оба государства принимают эффективные меры по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Состоялись два саммита президентов трех стран - в 2016 году в Баку и 2017 году в Тегеране. Также прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана, Ирана и России, по итогам которой стороны отметили необходимость дальнейшего поощрения проектов по развитию транспортного коридора "Север-Юг" и подтвердили важность продолжения диалога в трехстороннем формате на высшем уровне. Третьи трехсторонние переговоры президентов планируется провести в Москве. Эти встречи заложили прочную основу для расширения имеющихся транзитных возможностей по международному транспортному коридору "Север-Юг", успешная реализация которого уже начала приносить существенные результаты. Географическое положение Азербайджана, который имеет сухопутную границу как с Россией, так и с Ираном, диктует необходимость взаимовыгодного сотрудничества путем укрепления и развития безопасных транспортных коридоров.

Вместе с тем данный формат сотрудничества не только имеет большое значение в регионе, но и создает благоприятные возможности для таких стран, как Индия, Афганистан, и является наглядным примером дружбы и добрососедства.

- 14 декабря в Баку состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран - членов Организации черноморского экономического сотрудничества. Как вы оцениваете итоги данной встречи?

- Да, действительно, 14 декабря 2018 года под председательством Азербайджана состоялось 39-е заседание Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое стало хорошей платформой для обсуждений нынешнего состояния сотрудничества внутри организации и перспектив дальнейших совместных действий. Как вы наверняка знаете, председательство Азербайджана в ОЧЭС проходило под лозунгом "Укрепление торговли посредством коммуникаций", и основными приоритетами стали оказание эффективных, надежных и безопасных транспортных и транзитных услуг, а также увеличение экспортного потенциала в сфере сельского хозяйства и дальнейшее развитие туризма на пространстве ОЧЭС.

Конечно, углубление всестороннего и взаимовыгодного экономического сотрудничества в рамках ОЧЭС служит стратегическим интересам государств черноморского региона и способствует его устойчивому развитию. Вместе с тем нужно особо отметить, что неразрешенные конфликты в регионе продолжают оставаться существенным препятствием для всестороннего сотрудничества и время, когда необходимо предпринять действенные шаги по их урегулированию, давно настало. Надеюсь, что та положительная динамика, которая была задана государствами-членами в рамках последнего заседания, будет сохранена нашими болгарскими коллегами в нынешнем году.

- Президенты России и Азербайджана в сентябре провели две встречи и в целом общаются довольно часто. Когда нам стоит ждать новых визитов на высшем уровне?

- Я хотел бы ответить на этот вопрос, начав с высказываний по этому поводу президента Азербайджана, который отметил, что "мы - добрые соседи и надежные друзья". Действительно, многочисленные взаимные официальные и рабочие визиты глав наших государств являются весьма показательными. Только лишь в прошлом году президент Азербайджана посетил Российскую Федерацию три раза. Во время официального визита президента Азербайджана в Российскую Федерацию были подписаны 16 межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих различные сферы сотрудничества и направленных на долгосрочное взаимодействие. Также в рамках рабочего визита президента Российской Федерации в Азербайджан состоялись плодотворные и результативные переговоры. Президенты встречаются и на различных международных площадках. Взаимные визиты глав наших государств носят постоянный характер, всегда являются актуальными и реализуются в соответствии с двусторонней повесткой дня.

- В МИД Азербайджана сообщали, что первое заседание рабочей группы по Каспию планируется провести до конца года в Баку. Известна ли дата этой встречи? Есть ли у Азербайджана дополнения, которые Баку хотел бы внести в Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря?

- Конвенция по правовому статусу Каспийского моря является результатом многолетней и кропотливой работы. Ее подписание в августе прошлого года на саммите глав прикаспийских государств в Актау создало всестороннюю правовую основу для взаимодействия и сотрудничества государств на Каспии.

Это поистине исторически уникальный документ, устанавливающий права и обязанности сторон в отношении использования Каспийского моря и его богатых природных ресурсов, а также предусматривающий принципы, на основе которых будет осуществляться деятельность на Каспии. В рамках Конвенции был также создан механизм пятисторонних регулярных консультаций высокого уровня по ее эффективному выполнению и обзору сотрудничества. Заседание соответствующей рабочей группы планируется провести в первой половине текущего года в Баку. В настоящее время в этом направлении ведутся необходимые переговоры, согласовываются даты и определяется повестка дня.

Что касается внесения каких-либо поправок, то здесь я хотел бы особо отметить, что принятие Конвенции стало возможным только лишь благодаря высокому уровню взаимопонимания между всеми пятью государствами, и Азербайджан с самого начала активно участвовал в процессе согласования проекта. Вместе с тем планируется приступить к разработке отдельного соглашения по методике установления прямых исходных линий на море, а также к обсуждению вопросов по реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне в рамках пятого саммита глав прикаспийских государств.

- Нурсултан Назарбаев предложил прикаспийским странам упростить визовый и миграционный режимы для развития туризма в регионе. Готов ли Азербайджан поддержать эту инициативу?

- Вопрос о развитии туризма на Каспии между пятью прикаспийскими государствами является актуальным, и уже начата соответствующая работа по изучению данного направления сотрудничества. Несмотря на то что между Азербайджаном, Россией и Казахстаном полностью отсутствуют визовые ограничения, развитие пятистороннего формата сотрудничества в области туризма на Каспии, несомненно, требует рассмотрения вопроса об упрощении визового и миграционного режимов между всеми прикаспийскими государствами. В этой связи предложение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева представляется весьма перспективным.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 февраля 2017 года издал Указ о дополнительных мерах по ускорению потока туристов в Азербайджанскую Республику и поручил соответствующим государственным органам начать переговоры с прибрежными прикаспийскими государствами для проработки вопроса организации круизов на Каспии.

Естественно, все это требует тщательного анализа и проработки необходимых технических и транспортно-логистических вопросов. Учитывая огромный потенциал Каспия, а также правовую базу, созданную с принятием Конвенции по правовому статусу Каспийского моря, данный процесс, несомненно, даст положительный импульс развитию пятистороннего формата сотрудничества.

- Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров выразил надежду на прорыв в урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха после выборов в Армении. Выборы состоялись. Ожидает ли Баку продолжение конструктивных контактов с Ереваном?

- В рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Милане, 6 декабря прошлого года, главы делегаций стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором отражена договоренность сторон продолжить работу в целях обеспечения справедливого и долгосрочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Также было отмечено намерение провести очередную встречу в начале 2019 года для того, чтобы подготовить почву для переговоров на высшем уровне. При посредничестве сопредседателей Минской группы в Париже уже состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Азербайджанская сторона на протяжении уже многих лет постоянно напоминает о необходимости ведения субстантивных переговоров, и мы надеемся, что взаимопонимание, достигнутое в Милане, будет служить хорошей основой для проведения интенсивного и ориентированного на результат диалога.

Очевидно, что существующий статус-кво является неприемлемым и конфликт должен быть урегулирован на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана

Надеемся, что в нынешнем году будут наконец сделаны реальные шаги для справедливого решения этого застарелого конфликта, который мешает экономическому развитию всего региона.

Вместе с тем хочу отметить, что речь идет не о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, как это указывается в поставленном вопросе, а касается вооруженного конфликта, возникшего в результате оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий, и изгнания лиц азербайджанской национальности из исконно азербайджанских городов и сел.

Безусловно, скорейшее урегулирование конфликта будет способствовать устойчивому развитию всего региона, транспортных артерий и еще большему развитию туризма, о котором вы говорили, и как результат - более активное экономическое развитие и улучшение благосостояния людей создаст условия для долгосрочного мира, стабильности и безопасности. Азербайджанская сторона рассчитывает, что Российская Федерация как самая крупная и сильная страна нашего региона в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет прилагать реальные максимальные усилия для нахождения международно-правового решения данного конфликта.

- Азербайджан ведет переговоры с ЕС по всеобъемлющему соглашению, сотрудничает с НАТО. Какими вы видите перспективы развития отношений с этими объединениями?

- В сегодняшнее непростое время надо находить точки соприкосновения с различными мировыми структурами. Соглашение о стратегическом сотрудничестве с Евросоюзом, которое европейская сторона также называет всеобъемлющим, независимо от своего названия, должно стать новой правовой базой во взаимоотношениях Баку с Брюсселем и призвано заменить действующее между сторонами соглашение от 1996 года.

Переговоры, начатые в феврале 2017 года, ведутся по тематическим блокам, охватывающим такие сферы, как политика, безопасность, экономика и культура, а также социальные и гуманитарные вопросы. В рамках программы "Сотрудничество во имя мира" у Азербайджана также сложились устойчивые связи с НАТО. Страна продолжает вносить свой вклад в поддержание международного мира и безопасности, оказывать содействие деятельности миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, а также создавать международное взаимное доверие, в том числе путем организации встреч военных руководителей США и России, НАТО и России, которые уже стали традиционными.

Считаю, что взаимодействие Азербайджана с евро-атлантическими структурами в рамках существующих форматов сотрудничества создает благоприятную платформу для взаимного доверия и стратегического диалога. Все эти направления создают еще больше возможностей для укрепления роли Азербайджана в качестве надежного партнера и ответственного члена международного сообщества, а также развития межгосударственных отношений на принципах равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.