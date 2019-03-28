Шумная радость в Армении по поводу возможного прорыва в армяно-иранских отношениях начинает угасать.

Сегодня нет веских оснований говорить о возможности транзита иранского газа по территории Армении, считает армянский эксперт по энергетике Ваге Давтян.

"Во-первых, если мы говорим о прямом транзите, то для него необходимы соответствующие инфраструктуры, которых в Армении нет: газопровод Иран-Армения заканчивается в Араратском марзе и не является транзитным. Следовательно, необходимо построить новую трубу, что в настоящее время представляется маловероятным.

Во-вторых, если мы говорим о своповых поставках, то здесь базовая проблема заключается в грузино-азербайджанском энергодиалоге, который в последние годы набирает обороты как в сфере электроэнергетики, так и газотранспортных коммуникаций", заявил Давтян изданию Verelq.

Эксперт заметил, что после заверений официального Еревана о готовности осуществить транзит иранского газа, представитель министерства энергетики Грузии выступил с заявлением о том, что Грузия готова увеличить импорт азербайджанского газа и, в целом, не ищет никаких альтернатив. В свою очередь, азербайджанская SOCAR заявила о готовности увеличить поставки на 11%. Все это формирует некий скепсис по отношению к перспективам транзита через Армению.

Армянский эксперт считает, что говорить об энергетической интеграции следует всегда, но наряду с риторикой важно на системном уровне лоббировать энергетические интересы Армении в регионе во избежание подобных патовых ситуаций.

А ситуация действительно патовая. И такого мнения придерживается не только Давтян.

Как отмечал ранее в беседе с Первым Информационным эксперт Бениамин Погосян, у Армении нет технической возможности осуществлять транзит природного газа в Грузию. Транзит иранского газа через территорию Армении на европейские рынки исключен, подчеркнул он. Во-первых, потому, что ни у Грузии, ни тем более у Армении нет необходимой для этого инфраструктуры. И во-вторых, газовая инфраструктура Армении принадлежит российской компании.

Это понимают все. Однако оптимистичные заявления премьера Никола Пашиняна, сделанные им после недавнего визита в Иран, на какое-то время внушили армянскому обществу надежду на возможность выйти из изоляции и хоть что-то заработать своим трудом.

Султан Керим