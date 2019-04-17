Страх умножает вымыслы, будоражит нездоровое воображение, заставляет работать фантазию, в конце концов подсознательно уводя человека от чувства реальности к ложному душевному спокойствию. Но от реальности не уйти, и какими бы сладкими иллюзии ни были, рано или поздно придется проснуться.

Именно под воздействием страха люди склонны верить ложной информации, предпочитая ее правде.

Читая и анализируя участившиеся воинственные заявления из уст военно-политического руководства и отдельных политиканов Армении, все больше убеждаешься, что в Ереване пока продолжают жить фантазиями. Они как новички на уроках вождения, впервые севшие за руль автомобиля, - беспричинно нажимают то на "газ", то на "тормоз", то идут на форсаж, то дают задний ход. Они то наступают, то отступают, то хотят войны, то желают мира, то подставляют под пули новобранцев, то говорят, что жертвы были напрасными.

Недавно новоизбранный глава "Еркрапа" Сасун Микаелян, чтобы войти в транс и уйти от реальности, решил заняться своеобразным "спортом". Под воздействием страха он вообразил, что совершает марш-бросок... до Баку, на приз газеты "Armeniya in Future", но, очнувшись, увидел себя в упоре лежа, чередующемся с приседаниями.

Буквально сразу после совершения этого воображаемого "марш-броска", Сасун с трибуны парламента Армении заявил: "...увеличение срока обучения создаст опасную ситуацию, когда на линии соприкосновения войск армянские позиции обезлюдеют".

"У нас нет второй, третьей, четвертой запасной линии обороны. На первой линии, не хочу говорить открыто, но личного состава хватает едва-едва... мы не готовы к войне", - признал Микаелян.

А как же твои фантазии о "марш-броске", ай Сасун?

Как я говорил выше, воображение отключило чувство реальности - как раз это и произошло с Сасуном.

Отмечу, что глава "Еркрапа" прокомментировал законопроект, предусматривающий продление срока подготовки военнослужащих перед отправкой их в Карабах.

О том же как раз на днях заявил "Мата Хари" Армении Вовик Вартанов. Комментируя законопроект об отправке на передовую линию военнослужащих-контрактников, он сказал:

"Солдат закаляется на передовой, такой возможности у него не будет ни в одной воинской части... Выходит, 18-летние - наши мальчики, а 22-летние нет? Это абсурдный подход. Как может быть контрактник лучше подготовленным, если в 18 лет он не был на передовой?" - возмутился Вова, назвав проект популистским.

Замечу, тем не менее, что из популизма противника можно сделать правильные выводы.

А вывод один - под популизмом военно-политическое руководство Армении пытается скрыть недостатки и слабые стороны армянской армии со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.

Речь идет о следующем.

Первое. Из-за слишком большой протяженности линии фронта, а также нехватки человеческих ресурсов, армяне не способны создать сплошную оборону, их оборона носит очаговый характер, где несется постовая служба путем патрулирования. Также по этой причине они не могут создать вторую и последующие линии обороны. Основные человеческие ресурсы сосредоточены в тактической зоне обороны и, в основном на первой позиции. Прорвав тактическую зону обороны, темп наступления наших войск вглубь возрастет, и армянам будет трудно использовать свой скудный оперативный резерв.

Второе. В Армении не предлагают сократить срок службы вообще, а хотят сократить срок службы на передовой, растянув срок подготовки срочников с 5 до 12 месяцев. Для остального контингента предлагается вообще увеличить срок службы. Те, кто не служат на передовой, должны будут служить дольше. Расчет простой - привлечь и стимулировать призывников служить на передовой, чтобы быстрее демобилизоваться. При этом основная масса призывников не желают служить на передовой.

В заключение отмечу, что в армянской армии, как и подтвердил Сасун Микаелян, наблюдается катастрофическая нехватка мобилизационных ресурсов. Эти ресурсы являются одним из основополагающих факторов успешного ведения войны и оперативного восполнения потерь в ходе боевых операций.

Именно из-за этой нехватки мобилизационных ресурсов Армения вынуждена доверить свои границы российским погранвойскам, пренебрегая тем что Родина, как известно, начинается с границы...

Ильгар Алиев,

военный эксперт, полковник запаса