Сегодня - 20 апреля - и складывается такое впечатление, что власти Армении забыли об очередной - 104-й - годовщине "геноцида армян", тревожно пишет газета "Жаманак".

В отличие от прошлых лет, когда на улицах, автодорогах Еревана и других городов задолго до 24 апреля устанавливали соответствующие плакаты, проводились научные конференции и выставки, в этом году принято решение предать забвению годовщину на государственном уровне, ужасается газета.

"Власти сейчас заняты празднованием своей победы - Дня гражданина, и правительство выделяет средства на празднование дня рождения новой власти", - пишет газета "Жаманак".

А правда, до очередной годовщины грандиозного армянского мифа осталось почти ничего, а из Армении не слышно традиционного воя. Диаспора и лобби лезут из кожи, а Ереван молчит.

Никол Пашинян и его команда, конечно же, забыли о надуманном "геноциде" не по злому умыслу, а просто запамятовали о необходимости рыданий за предпраздничной суетой. Однако можно сказать, что это первый раз, когда новые власти Армении, наконец-то, сделали что-то правильно.

Армянскому народу пора начать отходить от порожденных агитпропом фантастических оценок событий столетней давности. Еще одного поколения армян, воспитанного в ненависти, эта земля просто не выдержит.

Зульфугар Ибрагимов