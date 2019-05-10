Сегодня годовщина со дня рождения настоящего гения мировой политики, нашего Общенационального Гейдара Алиева, ему исполнилось бы 96 лет.



Совсем скоро, всего через четыре года, азербайджанцы всего мира отметят столетие этого выдающегося политического деятеля, настоящего гроссмейстера политических шахмат, обладавшего всеми качествами, которые присущи гениям.



Иммануил Кант считал, что гениальность есть талант изобретать то, чему нельзя научиться и научить. Вся биография Гейдара Алиева - наглядный пример невероятных успехов Личности, которая обладала талантом мыслить широко, опережая свое время. Этому действительно нельзя научиться или научить. Это дар, обладание которым и отличает человека заурядного, пусть даже обладающего блестящим интеллектом, от гения.



Их, гениев, отличительной особенностью является неординарность, нестандартность мышления, способность взглянуть на проблему с другой точки зрения. Всем этим Гейдар Алиев был наделен с избытком. Он ярко блистал своим интеллектом и креативностью даже в советские годы, когда руководителей республик и государства отличала шаблонность в речах и поступках.



Именно Гейдар Алиев, на посту Первого секретаря ЦК КП Азербайджана, ввел правило тесно общаться с гражданами республики. Его знаменитые "выходы в народ" были самым эффективным способом узнать обо всех наиболее злободневных проблемах Азербайджана. Люди старшего поколения могут рассказать множество историй о том, сколь порой печально заканчивались эти инспекции Гейдара Алиева для проворовавшихся или неэффективно работавших чиновников, руководителей из самых различных отраслей. Это был самый неординарный, нестандартный по тем временам подход к решению главнейших проблем республики.



К числу неоспоримых достоинств Гейдара Алиева, ярко выделявших его на фоне подавляющего большинства политиков, относится и способность досконально изучать все проблемы и вопросы, требовавшие его личного вмешательства. Говорю об этом потому, что поверхностность знаний, шаблонность подходов, популизм - все это, к сожалению, является отличительной особенностью, если не сказать модой нынешнего поколения политиков из самых разных стран мира. Но именно по этой причине никто из этих политиков новой волны не оставит в истории своих стран того огромного следа, который оставил в истории Азербайджана Гейдар Алиев.



И не только, замечу, Азербайджана. Как известно, Гейдар Алиев занимал должность первого заместителя Председателя Совета Министров СССР. Никогда, ни до, ни после Гейдара Алиева, азербайджанец не удостаивался столь высокого поста в руководстве Советского Союза. Вы только вдумайтесь: он курировал машиностроение, легкую промышленность и транспорт; в его ведении также находились культурная и образовательная сферы огромной державы, имевшей колоссальное, а порой и определяющее влияние на события во всем мире! Только человек незаурядный, гениальный мог с честью справиться с такой ношей.



И я горд и счастлив тем, что судьба даровала мне возможность трудиться под руководством этой Личности. Прекрасно помню нашу первую встречу с Гейдаром Алиевым. Это был 1973 год. Я тогда был первым секретарем Орджоникидзевского (ныне Сураханский район) райкома комсомола. В нашу столицу с визитом прибыл генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии Тодор Живков. Посетил он тогда и Орджоникидзевский район, где было сконцентрировано большое количество нефтяных и промышленных предприятий республики. Никогда не забуду ту пусть непродолжительную, но такую важную для меня встречу с Гейдаром Алиевым, который сопровождал руководителя Болгарии.



Но самое удивительное произошло многие годы спустя. Дело было в конце 90-ых годов прошлого уже века. Вернувшийся к власти в республике Гейдар Алиев уделял колоссальное значение общению с деятелями культуры, был частым гостем в Азербайджанской государственной филармонии, в Театре оперы и балета, которыми я руководил. В ходе одной из наших встреч я напомнил главе государства о том самом его визите в Орджоникидзевский район Баку. Ошибочно я сказал, что дело было в 1972-ом году. "Вы ошиблись. Это был 1973 год, и я вас прекрасно помню", - сказал тогда Гейдар Алиев и до мельчайших деталей рассказал все подробности своего тогдашнего визита.



Да, я не раз слышал о феноменальной памяти Гейдара Алиева, о ней много рассказывали самые яркие политики, журналисты, деятели науки и искусства. Но тогда я лично убедился в правоте всех этих восторженных откликов о нем со стороны личностей, которым никому и ничего не нужно доказывать. И я благодарен судьбе за то, что был удостоен счастья и чести неоднократного личного общения с величайшим азербайджанским и мировым политическим деятелем. Я безмерно горд тем, что именно Гейдар Алиев подписал Указ о награждении меня высоким званием Заслуженного деятеля искусств Азербайджана. Было это в 2000 году. И сегодня, 10 мая 2019 года, я считаю своим долгом возложить цветы на могилу этого гения мировой политики, Общенационального лидера азербайджанского народа и высказать слова безграничной благодарности в адрес того, кто создал независимый, стремительно развивающийся, уважаемый в мире Азербайджан.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана