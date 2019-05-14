Попытки спровоцировать обострение между Азербайджаном и Грузией не прекращаются.

Пользуясь толерантностью и реальным, а не "витринным" гостеприимством азербайджанского народа и страны, отдельные провокаторы позволяют себе переходить все допустимые границы.

Сегодня в соцсетях распространяется фото, выставленное, должно быть, самими грузинскими пользователями. На фото двое молодых людей позируют, растянув транспорант с лозунгом о принадлежности расположенного на границе храма Кешикчидаг ("давид гареджи") Грузии. Словно насмехаясь над святыней азербайджанского народа, провокация устроена на Аллее шехидов, а на фоне - Флейм тауерс и мечеть.

По всей видимости, молодые люди прибыли в Баку как туристы, прихватив с собой все необходимое. Вряд ли они писали свой транспорант у фуникулера, сидя на асфальте. Нет ничего проще - ведь между нашими странами до последнего времени не было никаких проблем, в обе стороны ежедневно движутся беспрепятственно потоки людей. К сожалению, находятся те, кто сегодня пытается воспользоваться этой свободой для клепания подобных провокаций с последующей бравадой в соцсетях - вот, мол, какие мы герои, заявили права в святая святых для наивных и небдительных азербайджанцев...

Кстати, а правда, неужели у Аллеи шехидов не было ни полиции, ни охраны, если провокаторы действуют так нагло и открыто?

Эта провокация (скорее всего, не последняя) показывает, что история с этим пограничным храмом будет затяжной и есть немало тех, кто заинтересован в том, чтобы столкнуть две братские страны лбами. В то время, как формируется совместная комиссия по разрулению ситуации, какие-то "патриоты Грузии" пытаются, фоткаясь на мемориальном кладбище шехидов в Баку, "помочь" своим переговорщикам превратить вопрос в еще одну долгоиграющую проблему региона.

Обострение между двумя странами из-за албанского монастырского комплекса кому-то выгодно и необходимо. Такие проблемы никогда не обостряются сами собой, в них обязательно проглядывают уши сторонних интересов. Остается только надеяться, что у сторон - в первую очередь у Тбилиси - хватит мудрости принять меры и не допустить раскручивания пружины провокаций. Ее потом можно будет не суметь собрать.

Зульфугар Ибрагимов