В начале февраля 1905 г. в Баку произошли кровавые столкновения между армянами и азербайджанцами. Названный современниками "армяно-азербайджанской резней", этот конфликт охватил практически всю территорию Южного Кавказа, продолжаясь до конца 1906 г., унеся жизни тысяч людей, а также оказав самое негативное влияние на социально-экономическую жизнь края. Как свидетельствуют архивные документы, в абсолютном большинстве случаев армяне первыми провоцировали столкновения и выступали против азербайджанцев. Провокации, как правило, сопровождались массовыми убийствами, нанесением материального ущерба, а в сельских местностях - захватами территорий мусульманского населения, изгнанием азербайджанцев с постоянных мест жительства.

После февральской резни в Баку основной заботой и общества, и местной российской администрации было недопущение повторения схожих событий в других местностях Южного Кавказа. Достичь этого было весьма непросто, особенно в условиях дисперсного проживания армян и азербайджанцев в четырех из пяти южнокавказских губерний (Бакинской, Елизаветпольской, Тифлисской и Эриванской). Ситуацию осложняло также то, что под влиянием февральских событий в Баку невольно возникала напряженность в двусторонних отношениях, усугубляемая различными слухами, возбуждающими корреспонденциями.

Наиболее волнующее впечатление производили зачастую преувеличенные рассказы очевидцев-армян, толпами бежавших из Баку в Тифлис. Например, в рапорте жандармского офицера в Департамент полиции отмечалось сильное брожение среди азербайджанцев Тифлиса, вызванное тем, что армяне усиленно вооружаются и держат себя вызывающе. Армянские экстремистские организации, главным образом, "Дашнакцутюн" всячески пытались воспользоваться общей революционной ситуацией, чтобы создать благоприятную почву для межнациональных столкновений. Так, когда в марте 1905 г. рабочие Тифлиса решили противодействовать резне, могущей быть под влиянием слухов о бакинских событиях, дашнаки предложили свои услуги по снабжению рабочих оружием. Несомненно, они намеревались использовать отряды рабочих, вооруженных за счет армян, в борьбе против азербайджанцев.

Напряженность в армяно-азербайджанских отношениях в Тифлисской губернии стала наблюдаться с конца 1905 г.

Наиболее громким стало преступление, совершенное 13 ноября в центре Тифлиса - на Шайтан-базаре, когда были убиты трое азербайджанцев. Это вызвало волнения в городе, тут же закрылись торговые лавки. Армянские гласные Тифлисской думы спешно посетили шейхульислама и стали убеждать его, что произошедшее событие не есть акт национальной розни. Пытаясь придать этому характер обычного уголовного преступления, гласные просили пастыря повлиять на мусульман, чтобы не допустить разрастания конфликта.

Примечательно, что, обещая успокоить мусульман, шейхульислам в то же время заявил, что гласные должны воздействовать на армян, которые проявляют враждебность по отношению к азербайджанцам. Позднее в одной из частных бесед шейхульислам признался: "Армянские деятели, если искали бы чистосердечного мира, должны были бы сами и через свое духовенство влиять на прекращение насилий над мусульманами со стороны армян, а не обращаться ко мне. Мир в Тифлисе в руках армян, а не мусульман. Они убивают наших. Пусть перестанут проливать нашу кровь, и тогда ничто не помешает нам жить дружелюбно с армянами".

Визит армянских деятелей к шейхульисламу продемонстрировал, что они осознавали опасность перенесения кровавой межнациональной резни в Тифлис, однако вместо того чтобы предпринять меры к обузданию корня этой опасности - экстремизма дашнаков, пытались не допустить ответных шагов со стороны азербайджанцев. Стараясь отвести вину от себя, Тифлисский комитет "Дашнакцутюн" выпустил воззвание, в котором обвинил в убийстве троих азербайджанцев полицию.

В то же время дашнаки не оставляли своих планов терроризирования мирного азербайджанского населения. Вспышки насилия имели место, в основном, в самом Тифлисе (2-20 ноября), Тифлисском уезде (22-29 ноября) и регионе, наиболее компактно заселенном обеими нациями - Борчалинском уезде (24 ноября-4 декабря).

Как явствует из доклада прокурора Тифлисской судебной палаты, поводом к тифлисской резне послужила стрельба неизвестного преступника, проезжавшего на фаэтоне вдоль азербайджанской части города. Произведя из револьвера пять выстрелов, он скрылся. Произошел данный инцидент вечером 22 ноября. Тогда же армяне убили двух азербайджанцев, подданных Ирана, и ранили еще одного мусульманина. Вслед за этим началась перестрелка, как в азербайджанской, так и армянской частях. По словам прокурора, судя по тому, что после перестрелки 22 ноября было ранено всего двое армян, азербайджанцы же пострадали шестью ранеными и пятью убитыми, следовало предположить, что азербайджанцы были застигнуты врасплох, а армяне являлись стороной нападающей.

С утра 23 ноября стрельба возобновилась и усилилась. В этот день армяне разграбили мусульманские магазины и лавки, сопровождая это убийствами азербайджанцев. Мусульмане тоже отвечали армянам, но это была, в основном, стихийная и спорадическая реакция. Так, 24 ноября был остановлен трамвай и произведен обыск ехавших в нем армян; в ответ на погромы лавок мусульмане ограбили армянские лавки и магазины, табачную фабрику "Лев".

В результате ожесточенной перестрелки 22 и 23 ноября в Тифлисе большинство убитых пришлось на азербайджанскую сторону. В больницу было доставлено 13 трупов, из коих было 10 мусульман, 2 армян, 1 неизвестной национальности. Ранены были: 14 мусульман, 5 армян, 3 грузин и 1 немец. Большие жертвы среди азербайджанцев объяснялись выгодным расположением армянской части Тифлиса на горе. К тому же, как и в Баку, в Тифлисе стрельба по азербайджанцам велась из окон и с крыш домов, что создавало для армян преимущество.

За первые три дня резни в Тифлисе было убито 24 азербайджанца и 8 армян, ранено 30 азербайджанцев и 18 армян. Были зафиксированы случаи, когда армяне сбрасывали трупы азербайджанцев в Куру, чтобы скрыть истинное количество жертв. Следует также принимать во внимание, что данные об убитых и раненых не отражают полную картину жертв, ибо они охватывают только первые три дня резни. Если же учитывать, что столкновения длились еще 6 дней, то, несомненно, количество убитых и раненых было намного больше. В частности, тифлисский полицмейстер в своем докладе сообщал, что 1 декабря передал мусульманскому священнослужителю 19 трупов азербайджанцев, подобранных на улицах города, кроме того, в этот же день было предано земле еще 18 человек, подобранных в районе 6-го городского участка. В архивных фондах сохранились прошения азербайджанцев, потерявших членов семьи, получивших увечья, пострадавших материально во время событий в губернии. Только по городу Тифлису зафиксировано более 100 прошений об оказании помощи.

Вечером 23 ноября состоялось примирение сторон, которое, однако, оказалось непрочным. Нарушив мир, армяне вновь продолжали стрелять по азербайджанцам, поджигать их дома и лавки. 25 ноября группа из 10 вооруженных дашнаков зашла во двор одного из тифлисских домов и потребовала от жильцов, чтобы они указали, живут ли тут азербайджанцы. Получив отрицательный ответ, дашнаки записали номер дома и ушли.

27 ноября на помощь азербайджанцам Тифлиса прибыло 200 всадников из Борчалинского уезда, намеревавшихся спасти своих единоверцев. Приезд этот вызвал возобновление со стороны армян враждебных действий. 27 ноября 60 вооруженных армян совершили дерзкое нападение на Алавердский медеплавильный завод в селении Шагал Борчалинского уезда, принадлежащий французской фирме. Целью нападения были азербайджанские рабочие завода. Расстреляв их, армяне устроили жестокую расправу и над теми рабочими, которые, спасаясь, укрылись в лесу. В свою очередь, борчалинские азербайджанцы разгромили поместья, духаны и дома армян.

Во время резни в Тифлисе нападениям со стороны армян подверглись и мусульмане - подданные Турции и Ирана, в связи с чем дипломатические представительства названных стран неоднократно обращались к российскому правительству с просьбой обеспечить безопасность своих подданных. Только турецких подданных в Тифлисе было убито 51 человек, что вновь вызвало со стороны османского правительства возбуждение вопроса о защите мусульман, как османо-, так и русско-подданных. В конце декабря 1905 г. султан и вовсе издал указ, в котором пограничным властям поручалось принимать в страну всех мусульман - подданных Российской империи, прибывающих через Батум и спасающихся от межнациональной резни.

29 ноября с размещением войск в азербайджанской части Тифлиса перестрелка прекратилась. Конфликт в городе был остановлен 1 декабря, когда в зале заседаний городской думы состоялось совещание представителей противоборствующих сторон и приняты условия мира, предложенные азербайджанцами. 14 декабря 1905 г. в Тифлисе было объявлено военное положение и власть передана генерал-губернатору.

Армяно-азербайджанская резня в Тифлисской губернии стала одной из трагических страниц в истории межнационального конфликта. Несмотря на отсутствие точных статистических данных о количестве жертв, а также то, что она, в сравнении с резней в Елизаветпольской, Эриванской и Бакинской губерниях, была не столь длительной, тем не менее имеющиеся в распоряжении источники создают довольно четкое представление о масштабах кровопролития, происшедшего в этом регионе Южного Кавказа в 1905 г.

Фархад Джаббаров,

доктор философии по истории