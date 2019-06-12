Азербайджан находится на этапе реформ, направленных на обеспечение устойчивого развития в стране. Эта тенденция продолжится и в будущем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

По его словам, проведение в Азербайджане конференции-выставки, организованной Всемирной таможенной организацией (ВТО), является тому доказательством.

Мамедов отметил, что целью проведения подобного мероприятия является обмен опытом в работе таможенных служб, и это всячески поддерживается со стороны ВТО. Тесное сотрудничество с ВТО, по словам премьер-министра, поможет в устойчивом развитии экономики страны.