Пресс-служба МИД Азербайджана обнародовала заявление в связи с решением Гренобльского административного суда Франции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В документе говорится, что "министерство иностранных дел приветствует решение Гренобльского административного суда Франции 6 июня аннулировать незаконные соглашения между Дромским департаментом и незаконным сепаратистским режимом на оккупированных территориях Азербайджана, а также между коммунами Бур-Ле-Валанс, Валанс, Бур-Де-Пеаж и так называемыми административными структурами сепаратистского режима, созданными на оккупированных азербайджанских территориях - Шуша, Ханкенди и Ходжавенд.

Как и решение административного суда Сержи-Понтуаз, решение административного суда Гренобль аннулирует незаконные соглашения, подписанные между органами местного самоуправления страны и оккупированными территориями Азербайджана вопреки законодательству и международным обязательствам Франции.

Эти решения являются еще одним проявлением верховенства закона, неукоснительного выполнения международных обязательств. Любая незаконная деятельность, в том числе пропаганда незаконных режимов обречена на провал. Только в соответствии с международным правом и требованиями международного сообщества, усилия по разрешению конфликта могут принести в наш регион мир, развитие и процветание", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.