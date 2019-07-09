Важнейшая задача азербайджанской дипломатии - освобождение оккупированных земель и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.

Об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал на VI совещании руководителей органов дипломатической службы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что международное сообщество однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках его международно признанных границ.

"Вывод оккупационных сил Армении с захваченных азербайджанских территорий и урегулирование конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принципы отраженные, наряду с известными резолюциями СБ ООН, и в соответствующих документах Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, СЕ, ЕС, НАТО и других международных организаций. Прекращение армянской агрессии против Азербайджана, освобождение земель от оккупации и возвращение вынужденных переселенцев в родные дома являются главной задачей азербайджанской дипломатии", - заявил глава МИД Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.