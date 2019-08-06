Азербайджан 25-26 октября нынешнего года примет XVIII саммит Движения неприсоединения. Значение этого события для нашей страны трудно переоценить, учитывая масштабы, политический и экономический потенциал организации, ее возможности влиять на мировую политику. Это будет одним из крупнейших, если не самым крупным международным политическим мероприятием в истории Азербайджане после восстановления республикой своей независимости. Еще один важный момент, на который обращают внимание политологи и эксперты: впервые спустя 30 лет после Белградского саммита 1989 года европейский континент в лице Азербайджана вновь будет принимать глав государств и правительств стран-участниц второй по величине после ООН международной организации.

Единство нужды

Движение неприсоединения объединяет 120 стран мира, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Истоки организации восходят к Бандунгской конференции стран Азии и Африки 1955 года, когда молодые государства искали свой путь развития, свободный от постколониальной зависимости и обеспечивающий возможность строительства современной экономики, пути построения более справедливой и оптимальной системы международных отношений. Как отметил тогда один из основателей ДН, президент Индонезии в 1945-1967 годах Ахмед Сукарно, основой создания Движения неприсоединения было не географическое, расовое или религиозное единство, а "единство нужды". Нужды в мире без войн - ведь Движение неприсоединения формировалось в определенном смысле как сдерживающий фактор в период холодной войны, геополитического, военного, экономического и идеологического противостояния двух блоков, центром одного из которых был СССР, а другого - США, в экономическом и социальном прогрессе, справедливых и равноправных условиях для развития.

В принятой на конференции в Бандунге Декларации о содействии всеобщему миру и сотрудничеству излагались десять принципов мирного сосуществования и сотрудничества стран: уважение основных прав человека, а также целей и принципов Устава ООН; уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран; признание равноправия всех рас и равенства всех наций, больших и малых; воздержание от интервенции и вмешательства во внутренние дела другой страны; уважение права каждой страны на индивидуальную и коллективную оборону в соответствии с Уставом ООН; воздержание от использования соглашений о коллективной обороне в частных интересах какой-либо из великих держав; воздержание любой страны от оказания нажима на другие страны; воздержание от актов или угрозы агрессии или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любой страны; урегулирование всех международных споров мирными средствами; содействие взаимным интересам и сотрудничеству; уважение справедливости и международных обязательств.

Это нашло отражение и в декларации Белградской конференции 1961 года, от которой официально ведет отсчет своей истории Движение неприсоединения. В документе, принятом с участием глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран, излагались базовые принципы Движения: неприятие диктата, гегемонизма и экспансии в международных отношениях, необходимость равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами; борьба за формирование нового экономического порядка на основе справедливости и равноправия. В мире с тех пор многое изменилось, но указанные принципы, думаю, по-прежнему не утратили своей актуальности.

Две трети мира

Сегодня в странах Движения неприсоединения проживает около 55 процентов населения Земного шара. Эти государства обладают более 75 процентами мировых запасов нефти и свыше 50 процентами мировых запасов газа, огромными человеческими и природными ресурсами. Вряд ли кто-то будет оспаривать тезис о том, что при разумном и рациональном использовании весь этот потенциал может трансформироваться в мощную политическую силу, способную влиять на мировые процессы.

Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно - в 2011 году. И то, что наша страна спустя всего восемь лет принимает столь важное международное мероприятие этой организации, на котором будет представлено больше половины мира, несомненно, является признанием растущего международного авторитета Азербайджана.

В принципе, если взглянуть на процессы последних лет, то можно со всей определенностью сказать, что избрание именно Баку местом встречи глав государств и правительств более сотни стран Движения неприсоединения - есть логический результат проводимой руководством страны при лидерстве Президента Ильхама Алиева взвешенной и сбалансированной внешней политики, основанной на национальных интересах азербайджанского народа, внушительных успехов республики во всех сферах.

Среди факторов, обусловивших проведение Саммита Движения неприсоединения именно в Азербайджане, можно назвать следующие:

- Наша страна полностью поддерживает и разделяет принципы организации, демонстрируя приверженность им;

- Официальный Баку проводит независимую политику, обеспечивающую равноудаленность от основных силовых центров мира, поддерживает хорошие отношения со всеми странами (за исключением Армении, оккупировавшей 20 процентов территории страны), основанные на доброжелательности, прагматизме, взаимной выгоде, неоднократно доказывал, что ни одна сторонняя сила не может навязать Азербайджану свою волю;

- Азербайджан является безусловным не только экономическим лидером Южного Кавказа, на долю которого приходится более 80 процентов экономики региона, но и его политическим центром;

- Азербайджан активный и пользующийся уважением актор международных отношений. Доказательством этого является то, что наша страна в 2011 году была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2012-2013 годы. До этого такой чести из постсоветских республик удостаивалась только Украина. Кстати, немаловажную роль в избрании Азербайджана голосами 155 стран непостоянным членом Совета Безопасности сыграла и поддержка стран-участниц Движения неприсоединения.

Еще одно подтверждение этого постулата - на протяжении последних трех лет Азербайджан регулярно становится местом встреч военного руководства России и НАТО, на которых решаются ключевые проблемы безопасности мира. Излишним было бы, полагаю, подробно останавливаться на значении этого. Да, Азербайджан в данном случае лишь предоставляет площадку, но никто бы не стал проводить эти встречи в нашей стране, не пользуйся она особым международным доверием. В мире существует около 200 стран, но выбор Москва и Брюссель делают именно на Азербайджане. Думаю, над этим стоит задуматься.

- Азербайджан - одна из самых безопасных стран мира, обладающая солидным опытом организации и проведения крупных мероприятий - политических, культурно-гуманитарных, спортивных.

Приоритеты Азербайджана

Если говорить о внешнеполитических дивидендах, которые Азербайджану дает участие в Движении неприсоединения, то это, как четко сформулировано в Распоряжении Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2019 года, связанном с предстоящим Саммитом, создало благоприятную возможность для более активного привлечения нашей страны к процессам международного мира, безопасности и сотрудничества, развития двусторонних и многосторонних отношений с различными государствами, в том числе многими латиноамериканскими, азиатскими и африканскими странами.

С самого начала членства Азербайджана в Движении неприсоединения эта организация выражала однозначную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости признанных на международном уровне границ нашей республики, во всех принятых документах призывала к урегулированию именно на основе этих принципов самой болезненной для нашей страны проблемы - армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Яркое подтверждение это получило и в итоговом документе состоявшегося в июле нынешнего года в столице Венесуэлы Каракасе заседания Совета министров организации Движения неприсоединения. В нем содержится отдельный пункт, поддерживающий позицию Азербайджана, в котором говорится, что, несмотря на соответствующие резолюции, принятые Совбезом ООН, конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжает оставаться неурегулированным и представлять угрозу международной и региональной безопасности и миру. В очередной раз подтвердив важность принципа неприменения силы, указанного в Уставе ООН, министры Движения неприсоединения призвали вести поиск путей урегулирования конфликта путем переговоров в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана. Это - позиция 120 государств мира, почти двух третей планеты!

Для Азербайджана Саммит Движения неприсоединения в Баку - еще одна возможность привлечь внимание мира к многолетнему конфликту, решению которого препятствуют неконструктивная позиция Армении, оккупировавшей 20 процентов территории страны, существующие в мире "двойные стандарты", несовершенство или отсутствие правовых механизмов воздействия на агрессора и принуждения его к поведению в рамках цивилизованных норм.

Но как ответственный член мирового сообщества Азербайджан, естественно, не будет сосредотачиваться только на своей проблеме, тем более, что ее решение во многом зависит от того, каким будет мир в предстоящие годы и десятилетия, какими принципами будет руководствоваться. В этом смысле на Азербайджан, как страну, которая с 2019 по 2021 годы будет председательствовать в Движении неприсоединения, ложится весьма важная задача.

Баку уже обозначил свои приоритеты в период председательства в организации, которые будут заключаться в дальнейшем повышении роли и авторитета Движения в системе международных отношений, продвижении его базовых принципов на международном уровне, способствовании формированию межгосударственных отношений на основе верховенства законов, уважения норм международного права и основополагающих Бандунгских принципов, внесении вклада в укрепление мира и безопасности и устойчивое развитие на планете.

Ради более совершенного и справедливого мира

Логика происходящих в мире процессов такова, что именно сейчас, когда мир становится многополярным, когда на мировой геополитической карте вновь появились противоборствующие блоки и коалиции, роль Движения неприсоединения, которая после окончания холодной войны снизилась, имеет тенденцию к возрастанию. Сложившийся миропорядок вновь рушится, возникают новые силовые центры, происходит переформатирование отношений между государствами, углубляются застарелые противоречия, при этом традиционные партнеры оказываются по разные стороны баррикады, а многолетние конкуренты находят общий язык на почве совпадения геополитических и экономических интересов. Новые очаги локальных конфликтов грозят перерасти в масштабные войны, под знаменем демократии подрывается государственность целого ряда стран. В такой ситуации Движению неприсоединения важно найти свое место в складывающейся мировой архитектуре как балансирующему и сдерживающему фактору. Можно согласиться с утверждениями, что как организация Движение неприсоединения неоднородно, в нем представлены страны с совершенно разным уровнем экономического развития, зрелости государственных институтов, внутренней стабильности, социального благосостояния населения, их взгляды на определенные международные проблемы не совпадают. Однако неоспоримо и то, что все страны-участницы ДН, безусловно, хотят жить в лучшем и более совершенном мире, где не навязывают модели развития извне, не диктуют, как себя вести в тех или иных ситуациях, как выстраивать отношения с другими государствами, с кем дружить и налаживать партнерские связи, как распоряжаться своими природными богатствами, не выворачивают руки неугодным режимам. В мире, где над ними не висит угроза разрухи и исчезновения из-за войн, где внешние вмешательства не приводят к конфликтам, гражданским войнам, появлению миллионных армий беженцев. В силах этих стран, объединившись, продемонстрировать свою политическую волю, противопоставив ее стремлениям превратить планету в арену постоянной гонки вооружений, жесткой конфронтации и санкционного беспредела. Как подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшейся в Баку в апреле прошлого года министерской конференции Движения неприсоединения на тему "Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития", "Мы должны поддерживать друг друга. Перед нами стоят, можно сказать, похожие вызовы, проблемы. Наше прошлое тоже, в определенной степени, схоже. Все мы хотим жить своей, независимой жизнью. Никто из нас не хочет, чтобы кто-то требовал от нас каких-то действий, вмешивался в наши дела, диктовал нам. Для этого мы должны быть сильными. Мы можем быть сильными, только если мы вместе".

Для этого Движение неприсоединения нуждается в перезагрузке своей деятельности. Волею судьбы этот период совпал по времени с председательством Азербайджана в ДН. В этом смысле и предстоящий бакинский Саммит, и азербайджанское председательство имеют шанс войти в историю как переломные для Движения неприсоединения.

Аслан Асланов

Председатель Правления АЗЕРТАДЖ, президент OANA