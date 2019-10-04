Словами "Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак" Президент Ильхам Алиев с высокой трибуны в Сочи еще раз продемонстрировал неизменную позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху.

Подчеркнув, что Нагорный Карабах и семь прилегающих районов более 25 лет находятся под армянской оккупацией, глава государства заявил, что Азербайджан до конца будет бороться за свои земли и не уступит врагу ни пяди земли. Решительная позиция главы государства по Нагорному Карабаху в Сочи стала достойным ответом премьер-министру Армении.

Об этом депутат Милли Меджлиса (парламента) Ханлар Фатиев сказал в пятницу Trend, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, передает Day.Az.

Депутат отметил, что выступление главы государства, подкрепленное историческими фактами, было встречено с большим интересом: "Президент Ильхам Алиев еще раз заявил, что такого понятия, как "народ Нагорного Карабаха", о котором официальные лица Армении все чаще пытаются говорить, вообще не существует, и этот вопрос должен быть решен между Азербайджаном и Арменией. Президент Азербайджана четко заявил, что данный конфликт будет решен после того, как будет восстановлена территориальная целостность Азербайджана, признанная на международном уровне, беженцы и вынужденные переселенцы возвращены на свои родные земли, в том числе в Нагорный Карабах. Считаю, что это выступление главы государства будет неоднозначно встречено, в том числе армянской общественностью, и станет весомым ответом премьер-министру Армении Николу Пашиняну".

Напомним, что 2 октября Президент Ильхам Алиев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Третьего октября в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина.

В тот же день Президент Ильхам Алиев принял участие и выступил на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".